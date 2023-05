Una vita sopra i 2000 metri: sapete qual è il paese più alto d’Italia?

L’Italia è il paese del sole e del mare ma non solo: nel nostro paese anche tanti luoghi suggestivi di montagna, ecco il paese più in ‘alto’

Uno dei motivi per cui l’Italia è molto famosa in tutto il mondo, oltre che per le sue bellezze artistiche, è dato dalla grandissima varietà dei suoi paesaggi, che offrono uno spettacolo davvero unico. E c’è un paese, su tutti, che svetta addirittura oltre i duemila metri di altitudine, il più alto nostrano: sapete qual è?

Per chiunque venga nel nostro paese dall’estero, c’è la possibilità di godersi sole e mare in scorci ultra suggestivi in vari angoli del Mediterraneo. Ma anche perdersi in scenari di alta montagna da perdere il fiato. La catena delle Alpi è piena di località con panorami pazzeschi, anche lungo gli Appennini e le colline non mancano luoghi da visitare e che recano storie particolari. Anche in Italia, insomma, si vive ad alta quota: qual è il paese più “in alto”?

Il paese più ‘alto’ d’Italia si trova in Piemonte: ecco dove

Se Enna, in Sicilia, è il capoluogo di provincia più alto con i suoi 991 metri sul livello del mare, il paese più in ‘alto’ dell’intero Stivale si trova in Piemonte. Scommettiamo che in pochi lo sanno, ma ne resterete subito affascinati!

Si tratta del comune di Sestriere, rinomata località sciistica, spesso destinazioni di eventi sportivi invernali, come tappe della Coppa del Mondo di Sci. Ma anche di gare competizioni famosissime, come le Olimpiadi invernali di Torino nel 2006. Non dimentichiamo, poi, Giro d’Italia e Tour de France. Il comune di Sestriere nel suo punto più alto è a 2035 metri sul livello del mare. Pazzesco, no? Una sorta di luogo incantato capace di far sognare a occhi aperti.

In classifica, al secondo posto c’è il comune di Chamois, in Valle d’Aosta, con 1818 metri sul livello del mare. Terzo in classifica, Livigno, in provincia di Sondrio, alta località sciistica molto rinomata, con 1816 metri sul livello del mare. Sfatiamo dunque il mito che, il nostro bel paese, si contraddistingua solo per coste magnifiche e mare da perdere il fiato. L’Italia è un agglomerato di cultura e città d’arte, ma anche di luoghi incantevoli di ogni genere capaci di lasciare sempre a bocca aperta turisti e cittadini.