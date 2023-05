Hai carattere? Scegli un cappotto e scopri come affronti gli ostacoli

By

Hai carattere? Scopri in che modo affronti gli ostacoli con questo test: tutto ciò che devi fare è scegliere la giacca che ti ispira di più.

Ognuno di noi affronta gli ostacoli che si trova davanti in modo diverso. C’è chi si rimbocca le maniche senza esitare e non si tira indietro quando si tratta di fare i conti con le difficoltà della vita. Mentre altre persone tendono a farsi prendere dallo sconforto. Sei curiosa di scoprire se hai carattere? Ecco il test che fa al caso tuo.

Da cosa si riconosce una persona che ha carattere? La determinazione e la forza di volontà sono due aspetti fondamentali. Alcuni sono più grintosi ed energici di altri e, anche nelle situazioni più difficili, non si danno mai per vinti e si impegnano sempre per trovare una soluzione.

Certi, invece, molto spesso finiscono col scoraggiarsi davanti agli ostacoli che la vita pone quotidianamente nel percorso di chiunque. Avere carattere non significa essere particolarmente aggressivi o bellicosi: ciò che conta è la forza di volontà nell’affrontare le avversità, non imporsi sulle altre persone. Ti domandi se hai la giusta energia per far fronte alle difficoltà? Scoprilo con il test che ti proponiamo.

Quale cappotto scegli? La risposta ti rivelerà se hai carattere e come affronti gli ostacoli

Di cappotti invernali ne esistono ormai un’infinità di tipologie. Tanto che, quando si parla di fare shopping, c’è sempre l’imbarazzo della scelta. In questo test dovrai scegliere una tra le opzioni raffigurate: pelliccia, trench o blazer. Quale ti ispira maggiormente? Dalla tua risposta potrai capire che tipo di personalità hai.

La pelliccia è senza dubbio la scelta più ardita: si tratta di un capo d’abbigliamento che non passa mai inosservato, molto distinto e raffinato, da sempre associato alle dive. Se è questo il cappotto che hai selezionato, vuol dire che sei dotata di una personalità piuttosto energica. Sei determinata, risoluta e molto responsabile: non ti arrendi facilmente quando si presenta un ostacolo.

Se il cappotto che hai scelto è il trench, significa che sei un’amante del buon gusto che adora sfoggiare capi eleganti e raffinati, come la tua personalità. Sei brillante e la tua intelligenza è sicuramente uno dei tuoi più grandi pregi. Non disdegni il tempo passato da sola: ti piace prenderti cura di te stessa e sei una persona piuttosto riflessiva. Davanti alle avversità, riesci a mantenere la calma e non perdi mai la tua classe.

Sebbene sia nato come giacca, il blazer è ormai un must have della stagione invernale e ne sono stati ideati diversi modelli, tra cui spiccano quelli a cappotto. Se è questa la tua scelta, sei una persona alla quale piacciono semplicità e comodità e che riesce sempre ad essere impeccabile senza troppi fronzoli. Davanti ai problemi, hai un atteggiamento simile: prediligi la calma e la pace, che ti impegni sempre di perseguire con le tue azioni.