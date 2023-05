Sabrina Salerno da far invidia alle ventenni: attentato alle coronarie, comincia l’estate

Un fisico da far invidia a donne ben più giovani. Un graditissimo assaggio d’estate da parte della nostra beniamina Sabrina Salerno

Se ci basiamo sul calendario, l’estate è ancora un po’ lontana, purtroppo. Non per la splendida Sabrina Salerno. Lei, la stagione estiva, l’ha già inaugurata con questa foto in costume. E, ovviamente, ha lasciato tutti senza fiato: che meraviglia, social impazziti.

“Coming soon” scrive su Instagram. Già, perché è proprio sui social che, negli ultimi anni, Sabrina Salerno è riuscita a diventare una star. O, meglio, è riuscita a tornare a essere una star. Perché lei una diva lo è stata per tantissimo tempo. Tra gli anni ’80 e gli anni ’90, infatti, è una delle donne più famose del panorama italiano. Il merito di averla “scoperta” è tutto del dj Claudio Cecchetto, uno dei più grandi talent scout del nostro panorama artistico.

Grazie a lui, infatti, abbiamo avuto, per alcuni lustri, una showgirl completa, capace di passare dalla musica alla recitazione in commedie all’italiana di grande successo. I suoi balletti e le sue performance l’hanno resa, ben presto, un vero e proprio sex symbol in quegli anni. E, ancora oggi, il suo talento e la sua bellezza lasciano a bocca aperta.

Sabrina Salerno: l’estate è già iniziata

Poche donne sono riuscite, più della nostra Sabrina, a incanalare bene la visibilità e le fama che possono dare queste nuove forme di comunicazione che sono i social. Sabrina ci è riuscita e il grande successo su Instagram (da cui è tratta la foto che vi proponiamo) l’ha riportata in auge.

Non è inusuale, ormai, rivederla anche in televisione. Del resto, non si può ignorare un successo del genere sui social. Ogni foto pubblicata da Sabrina Salerno manda in visibilio i fan e followers. Anche questo scatto, pubblicato appena un paio di giorni fa, si aggira attorno ai 50mila like su Instagram.

Tutti meritati per la nostra Sabrina, oggi 54enne, ma con un fisico e una sensualità che faranno sicuramente invidia a donne ben più giovani. Come detto, la stagione estiva è ancora un po’ lontana. Non per lei, però, che ci dà un graditissimo assaggio con questa foto in costume. Ovviamente, non possiamo fare a meno di notare la sua splendida forma fisica. E, ovviamente, pioggia di complimenti da parte dei fan appassionati.