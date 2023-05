Hai finito il detersivo per i vetri? Non ne hai bisogno: usa questo e stai a vedere

Hai intenzione di pulire i vetri di casa ma hai terminato il detersivo? Ecco un metodo infallibile senza utilizzare detergenti.

Conosci tutti i modi per tenere i vetri puliti? Siamo sicuri che non sai che ne esiste uno naturale che ti permetterà di averli lucidi e perfetti e con zero spese. Dimentica il detersivo e usa questo: ci ringrazierai!

Tutti quanti sappiamo che i vetri sono ostici da pulire. Spesso i classici detersivi non ci permettono di ottenere l’effetto sperato e ci fanno faticare inutilmente. Ci sono però anche dei metodi alternativi per la pulizia di porte e finestre con vetri difficili da avere ben detersi: ecco quali sono. Cosa possiamo utilizzare in alternativa ai prodotti che troviamo in commercio.

Pulire i vetri in casa senza detersivo? Ecco come fare: questo metodo vi salverà la vita

Tra diversi metodi naturali per le pulizie ordinarie e straordinarie, ce n’è uno che non conoscete sicuramente. Si tratta dell’utilizzo di un ingrediente inaspettato: l’amido di mais. Di sicuro lo conoscete bene, è abbastanza comune in cucina, usato per lo più per cucinare le zuppe, le salse e le vellutate. Ottimo anche per avere dolci teneri, ma il suo impiego in casa può essere ancora più versatile: vediamo come possiamo servircene.

Avreste mai immaginato di poterlo usare per dar vita alla preparazione di un detersivo fai-da-te per la pulizia dei vetri? Questo può risultare davvero utile quando siete a corto dei vostri classici detergenti oppure preferite sfruttare un composto più naturale e biologico. E anche super efficace, se vogliamo dirla tutta, come avrete modo di scoprire provando.

Come mescolarlo? Ecco cosa dovete fare: prendere 200 ml di aceto bianco, 200 ml di acqua e mezzo limone. Ad essi potete ora aggiungere un cucchiaio di amido di mais. Mescolate per bene con una frusta fino a che non ottenete un liquido omogeneo. Passate quindi a versarlo in un falcone spray e utilizzatelo come fareste con qualsiasi altro detersivo per pulire i vetri. Usate una spugna per rimuovere macchie e incrostazioni e poi un panno pulito per riasciugare il tutto. Il risultato sarà eccezionale e voi non avrete speso nemmeno un soldo. Da scegliere senza se e senza ma per le pulizie della casa: non inquina, è naturale ed è anche decisamente economico.