Che genere di film dovresti guardare? Te lo svela il segno zodiacale

L’Oroscopo potrebbe influenzare anche i gusti per il cinema? Quale film dovresti guardare secondo il tuo segno zodiacale

“Non è vero, ma ci credo”. Quante volte lo abbiamo sentito dire quando si parla di astrologia, segni zodiacali e simili? Non sappiamo a quale categoria voi apparteniate, ma per molti è certo che il nostro segno zodiacale influenzi la nostra personalità. Scopri, dunque, quale film dovresti guardare secondo l’Oroscopo.

Vi sono, a conti fatti, segni zodiacali che sono maggiormente dolci. Altri che sono maggiormente irascibili e irruenti. C’è chi è un sognatore. E poi chi, invece, è più pragmatico e va subito al sodo. Insomma, personalità diverse che portano a gusti totalmente differenti. Tanto nello stile di vita, quanto nel mondo di vestire, di approcciarsi agli altri.

Il nostro segno zodiacale, quindi, potrebbe influenzare anche i gusti su una delle passioni maggiormente diffuse: la cinematografia. Ecco una carrellata che ci dice, segno per segno, che tipo di film ci piacciono e dovremmo guardare.

La correlazione tra segno zodiacale e mondo del cinema

Il segno dell’Ariete, per esempio, è solitamente iperattivo e irrequieto. Per questo amerà i film adrenalinici. Un action movie, magari con sparatorie, esplosioni e palazzi in fiamme. Più tranquillo, invece, il segno del Toro che con il cinema ama rilassarsi e, perché no, documentarsi. Per questo spesso predilige i film biografici. Nota, poi, la personalità un po’ ambigua dei Gemelli, che, infatti, amano le commedie intricate, che fanno sì ridere, ma anche ragionare.

Nostalgico, il segno del Cancro. Per questo, spesso ama i film drammatici e strappalacrime. Il Leone è, già dal nome, una belva che fa fatica a rimanere in gabbia. Ama fare la guerra e, allora, per lui l’ideale è un bel war movie, che lo possa proiettare in mezzo alla trincea. Proprio come nella vita. Riflessivo e osservatore il segno della Vergine. Per lui l’ideale, quindi, è un bel film giallo, in cui possa mettere alla prova il suo intuito e, magari, arrivare alla soluzione dell’enigma prima del detective o dell’ispettore protagonista.

Andando avanti nella nostra carrellata di tre segni alla volta, arriviamo all’equilibrio della Bilancia. Per questo, per lui i film più adatti sono quelli che affrontano tematiche su cui serve molta capacità di dialogo: quelli, per esempio, sul rapporto di coppia. Il segno dello Scorpione ama, talvolta, chiudersi in sé stesso prima di pungere con il proprio letale pungiglione. E, allora, l’horror è il genere giusto per lui. Il genere grottesco è, invece, quello che può piacere di più al Sagittario. Magari un thriller glamour alla Quentin Tarantino.

Infine, chiudiamo con gli ultimi tre segni dello Zodiaco. Il Capricorno non è un segno che viene spaventato dalla solitudine. Avido di conoscenza, per cui per lui il genere ideale è quello storico. Tipi estrosi e innovativi, i nati sotto il segno dell’Acquario. Per loro, dunque, il film ideale è uno di fantascienza. Infine, i Pesci. Intellettuali per antonomasia, sono i classici tipi da circolo del cinema. Quelli da “film cecoslovacco, con sottotitoli in tedesco”, per citare il grande Fantozzi.