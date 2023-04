Un pregio del tuo carattere che non conoscevi: scegli un lecca lecca e scopri qual è

Spesso tendiamo a sottovalutare i nostri stessi pregi. Con questo test, potrai scoprire lati della tua personalità che forse ignoravi.

Osserva l’immagine sottostante: qual è il lecca lecca che ti ispira maggiormente? La risposta ti dirà molto sulla sua personalità. In particolare, su un pregio del tuo carattere di cui probabilmente non eri nemmeno a conoscenza. Molto spesso, infatti, tendiamo a sottovalutare le nostre stesse qualità. Questo test ti farà scoprire un aspetto nuovo della tua personalità.

Di test della personalità ne esistono molti. Alcuni si concentrano su una sola dimensione del carattere di chi li svolge, mentre altri si prefiggono l’obiettivo di analizzare più aspetti del comportamento di una persona. Anche la loro attendibilità può variare da un grado più basso a uno più alto.

Il test che ti proponiamo di seguito non punta all’assolutezza. Eppure potrebbe sorprenderti e farti scoprire un lato della sua personalità che hai sempre ignorato o verso il quale non hai mai prestato la giusta attenzione. Oltre ai difetti più disparati, ognuno di noi ha dei pregi che tuttavia molto spesso tendiamo a ridimensionare o non prendere in considerazione, soffermandoci più sugli aspetti negativi.

Quali pregi nasconde la tua personalità? Ecco le risposte al test

Il primo lecca lecca raffigurato nell’immagine è quello al gusto fragola e panna. Se è stata questa la tua scelta, significa che sei una persona tanto dolce quanto quello che hai scelto. Hai un atteggiamento molto rispettoso ed amorevole nei confronti di chi ti circonda e pretendi lo stesso da parte degli altri.

Ciò porta alla luce un difetto che ti contraddistingue: sei molto ingenuo quando si tratta di fare del bene e spesso finisci con l’essere raggirato dalle persone che ti vedono come troppo buono. Un consiglio, in tal senso, è prestare attenzione a chi decidi di avere al tuo fianco.

Se hai scelto il secondo lecca lecca, ovvero quello alla Coca-Cola, vuol dire che hai una personalità frizzante come la famosa bevanda. La tua energia è contagiosa e porti il buonumore ovunque vai. Ami il divertimento e i tuoi amici ti adorano proprio per la tua capacità di rallegrare sempre ogni momento. Un tuo difetto? A volte tendi ad essere troppo superficiale e a riflettere poco sulle tue azioni.

Se, infine, hai scelto il terzo lecca lecca, quello all’arancia, significa che sei una persona alla quale piacciono molto le tradizioni. I tuoi principi sono sani e non ti sbilanci spesso. Hai un’animo classico, proprio come il dolce che più ti ha colpito. Per quanto riguarda i tuoi difetti, possiamo dire che il tuo attaccamento alle abitudini ti rende difficile cambiare idea.