Quale popolazione al mondo consuma più alcol? Ecco dove si posiziona l’Italia, non è come pensate

I dati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: ecco i numeri, quale popolazione al mondo consuma più alcol?

Da più parti viene segnalata l’emergenza di uso e abuso di alcolici, soprattutto tra i più giovani. Ma sapete quale popolazione consuma più alcool nel mondo? Ecco i dati che vi sorprenderanno, una classifica che può risultare inaspettata e sorprendente.

Qualche settimana fa, la polemica tra l’Italia (ma non solo) e l’Unione Europea che vorrebbe inserire sulle bottiglie di vino (e di alcolici in generale) una avvertenza sulla nocività. Per intenderci come la troviamo oggi sui pacchetti di sigarette. Una proposta nata da quanto sostenuto dall’Irlanda. Ovviamente, contro tale prospettiva si è scagliata l’Italia, insieme ad altri Paesi famosi per la produzione di vini in Europa, quali la Francia, la Spagna e la Grecia.

Chiaramente, un po’ in tutto il mondo esiste il divieto (che, purtroppo, talvolta viene aggirato) di vendere alcolici ai minorenni. Come sappiamo, in Italia la maggiore età scatta dai 18 anni, mentre in altri Paesi quali gli Stati Uniti, a 21 anni. Recentemente è stata stilata e divulgata una classifica con i Paesi che consumano la maggior quantità nel mondo. Ecco tutti i dati, relativi, ovviamente, non solo al vino, ma anche alla birra e ai distillati.

Quale Paese consuma più alcol al mondo?

I dati che stiamo per fornirvi sono, peraltro, l’occasione per ricordare a tutti, a prescindere dall’età, che è l’abuso di alcolici può provare danni alla nostra salute. E che, soprattutto, bisogna sempre farne uso in sicurezza. Pensiamo, ad esempio, all’enorme rischio se ci si mette alla guida ubriachi (cosa illegale).

I dati arrivano direttamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha censito il consumo di alcol di ogni paese in litri di alcol puro per ogni persona, annualmente. Chiaramente, l’assunzione di alcolici varia molto, a seconda delle abitudini, della cultura, persino della religione. Non deve sorprendere, dunque, che Paesi come Somalia, Bangladesh, Kuwait, Mauritania e Arabia Saudita abbiano il dato ufficiale pari a 0 per quanto concerne il consumo di alcolici stilato dalla OMS.

I dati che fanno riferimento al 2019 indicano i cittadini della Repubblica Ceca come quelli che hanno consumato più alcol pro capite: circa 14,26 litri. Lettonia e Moldavia seguono rispettivamente con 13.19 e 12.85. La Germania è fuori dal podio (quarto posto con 12.79), mentre tra gli altri grandi Paesi europei nella top ten – al settimo posto – troviamo la Spagna con 12.67. E l’Italia? Il nostro Paese non è nella top ten. Ed è pure ben lontana dal decimo posto del Lussemburgo (12.45). In Italia, infatti, il dato è di 8.01. L’avreste mai detto?