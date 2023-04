Cristina Buccino, gambe in primo piano: tachicardia assicurata

Attualmente al centro di un presunto triangolo amoroso, Cristina Buccino continua a essere sempre più amata da fan e followers

Proprio in questi giorni è al centro di un presunto triangolo amoroso di quelli importanti. Ne ha fatta di strada, dalla nativa Calabria, Cristina Buccino. Oggi sui social è una vera diva. Ecco alcune foto che lasciano senza fiato della bella originaria di Castrovillari, nel Cosentino.

Tra circa un mese e mezzo compirà 38 anni, Cristina Buccino. Dalla Calabria si trasferisce ben presto a Roma, dove inizia la carriera di modella e influencer con ottimi risultati. In televisione la ricordiamo nel programma “L’eredità” e come concorrente de “L’isola dei famosi”.

Negli anni, diverse relazioni con uomini molto famosi. A cominciare dall’ex tronista di “Uomini e donne”, Cristiano Angelucci. Siamo nel 2009. Successivamente ha una lunga relazione con Claudio D’Alessio, figlio del noto cantante Gigi D’Alessio.

Oggi sui social network è davvero molto seguita. Qui possiamo vedere le sue evoluzioni professionali, ma anche i suoi servizi fotografici e scene di vita vera. Cristina, in particolare, si mantiene in splendida forma con allenamenti costanti e mirati.

Cristina Buccino: gambe in vista su Instagram

Recentissimamente, Cristina è finita al centro del gossip per via delle dichiarazioni della moglie del calciatore francese Lucas Hernandez, che ha accusato pubblicamente i due di avere una tresca. Polemiche a parte, la sua bellezza non manca mai di affascinare e sorprendere e ogni suo scatto social riceve una pioggia di like e commenti di apprezzamento. Come quello che andiamo a mostrarvi: da togliere il fiato!

Insomma, Cristina fa sempre parlare di sé in un modo o nell’altro. E i fan la amano anche per questa sua esuberanza. Non è un caso che ogni post pubblicato sui social dalla bella calabrese sia un tripudio di interazioni. Pensate che solo su Instagram ha più di tre milioni di followers che la seguono dandole sostegno e affetto.

Accade anche con questo post che vi proponiamo oggi, da cui estrapoliamo un paio di foto. In particolare, uno scatto in cui si vedono solo le bellissime gambe di Cristina, che non si cura del gossip e continua a deliziare i suoi fan e followers. Che, sicuramente, apprezzano e sono sempre pronti a dimostrarle il loro supporto.