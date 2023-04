Ricordate quest’auto? L’avete vista in un film famoso. È in vendita e costa una fortuna

Si tratta di una particolare Land Rover, protagonista di un celebre film, che potrebbe essere vostra. Il prezzo, però, non è da poco.

Una notizia che lascia a bocca aperta! Una celebre auto, che abbiamo ammirato in un iconico film, potrebbe essere vostra! Anche se, ovviamente, bisogna essere pronti a pagare un prezzo notevole. Di che modello si tratta e a quanto ammonta il prezzo? Scopriamo subito tutti i dettagli!

Tenetevi forte: LAND Rover Defender del film James Bond “Spectre” potrebbe diventare la vostra auto! Questo modello è stato utilizzato nel film del 2015, dove l’iconica spia, l’attore Daniel Craig, utilizza un aereo danneggiato per eliminare gli scagnozzi di Spectre. Si tratta di uno dei sette esemplari superstiti dell’SVX, noto anche come “Bigfoot”, che sono stati utilizzati nella pellicola.

Ma a differenza di alcuni che, sono serviti solo per riprese in movimento di base o anche per filmati statici, questo particolare Defender era una vera macchina per le riprese acrobatiche. Il modello era dotato di impianto idraulico per garantire che si capovolgesse al momento giusto in caso di collisione con l’aereo pilotato da Bond.

Una vettura speciale e per pochi: l’auto del celebre film può essere tua

La sua prestazione di successo ha lasciato il telaio piegato con solo 16 miglia sul contachilometri. Il danno è stato successivamente completamente riparato al costo di £ 45.000. Il che includeva lavori per rendere l’auto uno dei pochi veicoli originali Spectre con omologazione stradale nel Regno Unito.

Essendo stata utilizzata in precedenza all’estero, l’auto è stata ufficialmente registrata presso il DVLA nell’aprile 2021 e arriva con poco più di 100 miglia sul contachilometri. La Land Rover è stata messa all’asta e pare si preveda che la vendita supererà le 150.000 sterline. Questo modello presenta una serie di modifiche tra cui un portapacchi montato sul tetto, un roll-bar esterno, una griglia anteriore nera lucida e un boccaglio per il filtro dell’aria esterno.

La vettura in vendita sarà accompagnata da una selezione di documenti che ne confermano l’identità e la provenienza, il tutto contenuto in un’apposita cartellina marchiata ‘007 Spectre’. Il tutto arriva dopo che uno studio ha rivelato quelle che sono le auto più iconiche nella storia del cinema. Come ciliegina sulla torta, l’Aston Martin di James Bond è stata nominata la più grande auto cinematografica, arrivando a superare l’altrettanto iconica DeLorean di Ritorno al futuro.