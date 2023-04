Scuola: 200mila posti in arrivo, pronto il decreto

Un bella opportunità per avere finalmente la serenità del lavoro nell’abito della scuola: 200 mila posti in arrivo, tutte le info

Di questi tempi il lavoro a scuola è in cima ai desideri degli italiani disorientati dalla precarietà e dall’aumento del costo della vita che si attesta all’11%. Un lavoro a tempo indeterminato nel settore pubblico può ben rispondere chi cerca stabilità e il Ministero dell’Istruzione e del Merito invia agli USR la nota che chiarisce le novità sugli ATA per l’anno scolastico 2023-2024. 200 mila posti in arrivo, le informazioni.

Il Ministero rilascia le tabelle che chiariscono la dotazione organica del personale amministrativo tecnico e ausiliario. Se rapportata alle previsioni per il triennio 2022-2025 emerge che siamo in linea e, anzi, abbiamo circa 80 unità in meno rispetto allo scorso anno. La circolare 28.230 rilasciata il 21 aprile 2023 conserva nella sua essenza le dotazioni organiche previste inizialmente che ipotizzavano circa 200.000 posti.

Come sono ripartite le posizioni richieste che riguardano la scuola: tutti i numeri

Ad essere precisi rispetto allo scorso anno scolastico abbiamo 78 posizioni in meno. Ma entriamo nel dettaglio di quello che viene richiesto dal Ministero. Partiamo dai collaboratori scolastici. Le posizioni disponibili sono ben 131.143. La regione a fare maggiore richiesta è la Lombardia con 20.000 posizioni. Poi abbiamo la Campania con 14.000, poi 12.000 in Sicilia e 9.000 in Piemonte.

Discorso diverso per gli ex LSU ATA: qui abbiamo solo 590 posti per tutta Italia. Nel Lazio andranno 272 unità, in Liguria 38 unità, la Lombardia richiede 68 posti, nelle Marche saranno destinate 31 unità, in Piemonte 25 posti, in Sardegna 12, in Toscana 16 posti, in Umbria 5 posti, in Veneto 26 posti, in Campania solo tre unità ed in Emilia Romagna abbiamo 94 posti.

Particolarmente ambito è sempre il ruolo degli assistenti amministrativi. Questa volta abbiamo a disposizione 46.858 posti. La flessione rispetto allo scorso anno qui è più percepibile perchè le unità in meno sono 29. Più di 7 mila unità sono destinate alla Lombardia, 5 mila andranno in Campania, circa 5 mila in Sicilia. 4.400 assistenti amministrativi saranno destinati al Lazio e oltre 3.400 alla Puglia.

Assistenti tecnici e DSGA: i numeri per le varie regioni

Passiamo agli assistenti tecnici. In questa dotazione di organico sono inseriti anche i 1000 per la scuola del primo ciclo già previsti dalla Legge di Bilancio del 2021. Globalmente i posti arrivano a 17.190. Circa 2000 saranno destinati in Lombardia, altri 2000 in Campania e in Sicilia rispettivamente. Anche in Puglia la dotazione di assistenti tecnici sarà notevole con ben 1400 unità.

Per quanto concerne i DSGA abbiamo una dotazione organica di posti più ridotta. Parliamo di 7936 unità delle quali in particolare 129 saranno destinate ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti CPIA. A colpire è la flessione dei posti in organico. Una nota del sindacato sottolinea come questo sia dovuto al crescente numero delle scuole sotto-dimensionate.

Uno dei tanti effetti del calo demografico di cui oggi tanto si sta parlando. Le funzioni informatiche del SIDI sono state rese disponibili sino al 11 maggio 2023. Dopo le procedure di convalida e le elaborazioni dei dati in organico, il primo giugno saranno pubblicati i movimenti del personale coinvolto.