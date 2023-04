Test matematico: riesci a trovare il valore degli oggetti?

Oggi ti proponiamo un test matematico: riesci a trovare il valore di questi oggetti? E’ davvero molto complicato, ma puoi farcela!

Se ti piacciono le sfide allora sei nel posto giusto. Oggi ti proponiamo un test matematico che serve per allenare la mente e sorprenderti sempre di più. Con divertimento, ti proponiamo questo rompicapo che permetterà di valutare le tue capacità intellettive. Allora sei pronto?

Questo test permette di scoprire il vostro quoziente intellettivo e quanto siete intelligenti. Serve non solo ai motivi sopra elencati, ma anche a dimostrare quanto valete senza mettervi troppo sotto pressione.

Hai mai sentito parlare di quoziente intellettivo? Devi sapere che permette di assegnare un valore alle prestazioni cognitive. L’obiettivo principale è quello di identificare punti di forza e di debolezza del soggetto sottoposto al test e determinare le differenze rispetto alla media della popolazione di riferimento.

Questo termine è stato utilizzato per la prima volta dallo psicologo William L. Stern nel 1912 come misura del punteggio globale dell’intelligenza di una persona. La misurazione si è evoluta nel tempo, con lo sviluppo di nuove teorie per l’intelligenza ed ora le componenti cognitive di una persona vanno eseguite attraverso dei test psicometrici. Sei pronto per il test che vi stiamo proponendo? Non è semplice, ma siamo sicuri che puoi farcela!

Test matematico: osserva l’immagine e risolvi il dilemma!

Come hai potuto notare nella prima immagine proposta, ci sono due oggetti che sommati danno una cifra ben precisa, 8 12 e 20. L’obiettivo di questo test è riuscire a scoprire il valore del singolo oggetto, ossia sciarpa, scarpe e cappello. Per farlo dovete fare dei calcoli. In meno tempo riuscirete a dare una risposta e più sarete considerati intelligenti. Non è semplice ma siamo sicuri che ce la farai!

Questi indovinelli sono davvero la perfetta soluzione per prendersi cura del nostro cervello in maniera decisamente divertente senza stancarsi troppo. Ad esempio, risolvere un puzzle stimola il cervello in modo positivo. Per questo motivo è importante prendervi un momento di pausa. Nonostante queste premesse, è il momento di dare una soluzione a questo test e scoprire il valore di ogni singolo oggetto.

8 : significa che la sciarpa ha un valore di 4

: significa che la sciarpa ha un valore di 4 12 : cappello e sciarpa hanno un valore di 6 e, sommati, danno un risultato pari al numero proposto

: cappello e sciarpa hanno un valore di 6 e, sommati, danno un risultato pari al numero proposto 20: cappello e sciarpa sommati tra di loro danno i valore di 14 che, aggiunti ad un altro cappello che vale 6 dà il codesto risultato

E’ stato difficile risolverlo? Se ce l’hai fatta allora sei davvero un genio e il tuo quoziente intellettivo è davvero molto buono, Al contrario, significa che hai bisogno di più tempo, maggiore concentrazione e tanta forza di volontà.