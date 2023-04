Altro che ventenni: gli scatti senza veli della top model anni ’90

Una delle top model più famose negli anni Novanta ha lasciato senza parole il pubblico con alcune pose senza veli: scopriamo tutti i dettagli.

Un famoso aforisma afferma che il successo è transitorio: la moda cambia, la gente cambia. E’ proprio vero che nel corso degli anni in molti sono riuscite ad essere punti di riferimento di uno stile unico e mai dimenticato che faceva molta attenzione ai dettagli. Correva il 1990 e niente era scontato. Nonostante siano passati circa trent’anni, la modella continua a far chiacchierare di sé con scatti senza veli che sorprendono.

Quando si parla della moda anni Novanta è solito ricordare salopette, i top crop, gli anfibi, le giacche di pelle e i choker e molte mollettine tra i capelli che potevano essere fiori, farfalle o margherite.

Proprio in quegli anni sono state davvero tante le star che hanno fatto parlare molto di sè: ad esempio possiamo nominare Rose McGowan, Aka Courtney, Madonna, Brenda, Kelly e Donna nella serie tv Beverly Hills 90210 e le famose Spice Girl. Se invece vogliamo ricordare le modelle di quei tempi, possiamo fare dei nomi impressi nella memoria come Nina Moric, Claudia Schiffer e Valeria Mazza. Oggi una modella si è mostrata senza veli sui social e la notizia ha lasciato senza parole il mondo del web. Andiamo a vedere i dettagli.

Le pose senza veli che fanno impazzire il web: scopriamo i dettagli

La top Model degli anni Novanta, Paulina Porizkova, sta facendo discutere il web e i social per essersi mostrata senza veli sul suo profilo Instagram a 58 anni. Nella sua giovinezza, la ragazza di era fatta notare dall’agenzia Elite Model Management e successivamente si è trasferita a Parigi, cominciando una carriera da modella.

Nel corso della sua carriera Pavlìna Porìzkova ha lavorato per Ann Taylor, Anne Klein, Laura Biagiotti, Encore, Escada, Gianni Versace, Maybelline, Mikimoto, Perry Ellis, Revlon e per la casa automobilistica Mercedes-Benz. Ha fatto parlare di sé anche per aver partecipato in qualità di attrice in alcuni film come Anna, Alibi Seducente e in un episodio della serie televisiva Desperate Housewives.

Il suo scatto senza veli ha lasciato sconvolti i fan. La donna ha mostrato le sue forme sui social allegando una scritta: “Il meglio deve ancora arrivare, l’essere sexy non ha scadenza”. I vari utenti hanno apprezzato questo meraviglioso scatto, dichiarando che la bellezza con il tempo riaffiora e prende sempre più forma.