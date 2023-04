Tutti amano i gattini | E i gattini di questo test vi faranno capire se avete una vista di falco

Sei amante dei gattini? Allora questo test è perfetto per te. Osserva la foto e trova le differenze: possiamo capire se hai una vista di falco.

Uno dei più importanti passaggi della nostra vita è quello di essere attenti e concentrati a tutto quello che vediamo. Sviluppare una percezione visiva non è affatto semplice poiché coinvolge una serie di strutture cerebrali specializzate. Non è una cosa impossibile da riuscire a sviluppare. Oggi abbiamo deciso di proporvi un test per capire com’è la vostra vista. Se amate gli animali ma soprattutto i gattini allora siete nel posto giusto!

E’ molto importante definire in primis cosa significa percezione. In filosofia, è l’atto del prendere coscienza di qualcosa, mentre in psicologia non è altro che l’elaborazione di dati sensoriali. E’ molto importante riuscire ad interpretare questa parola nonostante la sua complessità, in quanto il nostro obiettivo è quello conferire una configurazione dotata di significato.

Quando invece si parla di percezione visiva, bisogna tenere presenti alcuni fattori che influiscono nel processo, come:

Fotorecezione

Trasmissione ed elaborazione di base

Elaborazione delle informazioni e la percezione: le informazioni vengono catturate, elaborate e inviate al resto del cervello per permetterci di interagire con esso.

Test: osserva la foto e trova le quattro differenze

Oggi vi proponiamo questo test per vedere a che livello si trova la tua vista. Sei una persona attenta, concentrata e ha fiuto per il mistero? Allora sei nel posto giusto. Osserva la foto con la massima attenzione e trova le quattro differenze tra i due gattini. Sicuramente è un processo complicato ma puoi riuscirci. Sei pronto? Andiamo!

Le differenze sono diverse ma siamo sicuri che la tua vista è davvero fantastica.

La soluzione

Il cappello del gattino sembra essere uguale ma in realtà nella seconda foto manca la seconda macchiolina più chiara; I baffetti del gattino nella prima foto sono quattro, nella seconda sono solo tre; Per quanto riguarda la pelle, sulla sinistra del gattino nella prima foto vi sono due strisce, mentre nella seconda ne manca una. Infine, nella prima foto il gattino è ben definito, nella seconda è stata aggiunta una coda piccola intorno ad una macchia bianca.

Le avevi notate tutte queste differenze? E’ stato complicato, ma ce l’hai fatta. Siamo sicuri che la tua percezione visiva è davvero molto sviluppata. In caso contrario, niente paura: con un po’ di allenamento sarai bravissimo a risolvere il prossimo dilemma!