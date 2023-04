Pasta al tonno, dimenticati la solita ricetta: grazie a questo ingrediente la trasformi in un piatto gourmet

Di seguito vi propongo una ricetta molto semplice e veloce, che rappresenta un ottimo diversivo alla semplice pasta col tonno. Basta una verdura e qualche tocco di fantasia.

Vi chiama l’amico che non vedete da mesi. È di passaggio in città e con l’occasione chiede di passarvi a salutare, ma si avvicina l’ora di cena e voi da buoni amici educati quali siete, lo invitate a fermarsi da voi. Avete fatto il vostro dovere; a suggerirvi cosa preparare invece ci penso io!

Niente di elaborato e che comporti una spesa eccessiva. Vi basteranno due semplici ingredienti e un tocco di fantasia! Il piatto che sto per proporvi è una ricetta facile e veloce ma che saprà conquistarvi, grazie all’accostamento di due ingredienti compatibilmente gustosi.

Una ricetta quasi insolita

Non il datterino giallo del piennolo o il cappero siculo, ma due ingredienti che sicuramente avete già in casa. Il tonno è in dispensa, immagino. Le zucchine forse sono da comprare, ma potete sostituirle con un altro tipo di verdura che avete a disposizione: peperoni, melanzane, pomodorini, carote si abbinano altrettanto bene.

La pasta col tonno ci salva nelle giornate frenetiche e in quelle svogliate (se siete degli studenti fuori sede ne sapete qualcosa), è infatti un salvapranzi e cene, anche last-minute. Questa ricetta saprà superare le aspettative, grazie anche al tocco in più della scorza di limone e delle foglioline di menta. Inoltre per diversificarlo da quello che per molti può rappresentare un’abitudine, consiglierei di scegliere un formato di pasta insolito come i fusilloni.

Ricetta per 4 persone

Tempi di preparazione: 10 min

Tempi di cottura: 15 min

tempo totale: 25 min

Ingredienti:

320 g di fusillotti

400 g di zucchine

100 g di tonno sott’olio

1 spicchio d’aglio

scorza di mezzo limone

foglioline di menta

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Preparazione:

Come prima cosa mettete a bollire una pentola con acqua salata. Nel mentre che non inizia a bollire, potete dedicarvi alla preparazione delle zucchine: lavatele e rimuovete le estremità ai lati, quindi tagliatele a rondelle, con un coltello o con una mandolina. Fate rosolare uno spicchio d’aglio con l’olio in una padella, aggiungete le zucchine e lasciate cuocere girando spesso fino a quando risultano dorate. Aggiustate di sale. Nel frattempo buttate i fusillotti in pentola. Quando le zucchine avranno raggiunto la giusta coloritura aggiungete il tonno ben sgocciolato. Una volta scolata la pasta (preferibilmente al dente) unitela alle zucchine con tonno, facendola saltare. In questo modo le diamo il tempo di insaporirsi bene. Impiattate e rifinite ogni piatto con una grattugiata di limone e qualche fogliolina di menta. La pasta tonno e zucchine è pronta per essere servita.

Come secondo si può scegliere se rimanere in tema pesce o spezzare con la carne. A meno che non abbiate degli ospiti, questo piatto può essere consumato da solo, in quanto fonte di proteine e carboidrati insieme.