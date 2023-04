Sai qual è il modo corretto di pettinare i capelli? Molti sbagliano e li rovinano!

Ti sei mai chiesto qual è il modo corretto per pettinare i capelli? Allora per evitare di rovinarli, segui i nostri consigli.

I capelli sono l’ornamento più cool della nostra bellezza e molto spesso ci teniamo a prendercene cura. Oltre ad utilizzare prodotti di un certo tipo brand e una linea adatta al nostro capello, sarebbe sempre meglio seguire dei semplici consigli per pettinarli in maniera vincente. In questo articolo vi sveleremo qual è il modo corretto per pettinare i capelli senza rovinarli e spezzarli.

Prendersi cura della propria bellezza e del proprio capello è un gesto della nostra routine quotidiana. Per fare questo cosa ci occorre? Una buona spazzola e tanta forza di volontà.

Pettinare i capelli nel modo giusto: quali sono i segreti?

Ma quali sono i segreti per pettinare i capelli nella maniera corretta? In questo articolo vi daremo dei consigli utili per aiutarvi a mantenere una chioma da favola con l’aiuto di spazzola e pettine. Siete curiose di scoprire come fare?

Utilizzare un siero o un prodotto districante come ad esempio un balsamo senza risciacquo prima di pettinare i capelli; in questa maniera farete in modo che la spazzola o il pettine scorrano più facilmente tra i capelli rendendoli morbidi e lucenti. Pulire la spazzola tutti i giorni: questo gesto vi porterà ad eliminare olio, pelle morta e germi. Infatti, nei casi peggiori, può causare una infezione alla cute. Dividere i capelli in ciocche: Se dividete in sezioni la vostra capigliatura sarà più semplice sciogliere i nodi e spazzolarla con cura. Trovare la spazzola giusta: vi consigliamo le spazzole a setole naturali o il pettine di legno a denti larghi. Quelle, invece, assolutamente da evitare sono i pettini a dentini stretti e di plastica, poiché potrebbero strappare i capelli e renderli molto elettrici. Spazzolare dal basso verso l’alto: questo è il metodo migliore per pettinare i capelli. Partite dalla parte inferiore, spostando il pettine verso l’alto solamente quando non ci saranno più nodi. Tenete i capelli con una mano, spazzolate la capigliatura pian piano partendo dal basso. In questo modo pettinare sarà più semplice, eviterete di tirare i capelli dall’attaccatura.

Si consiglia: