La ‘truffa’ che molti supermercati mettono in atto, così ti fanno pagare il doppio e non te ne accorgi

Attenzione alla truffa che alcuni supermercati mettono in atto senza che tu te ne accorga. Quante volte vai a fare la spesa senza renderti conto di quanto stai pagando e cosa? Ebbene proprio su questa tua distrazione, magari per mancanza di tempo, i supermercati “giocano” per mettere in atto una vera e propria truffa. Ecco di cosa si tratta e cosa devi assolutamente fare per non cascarci.

Truffa supermercati, ecco cosa fanno per fregarti: è sullo scontrino e non te ne accorgi nemmeno

I rincari hanno messo in ginocchio molti italiani. Non solo bollette del gas e della luce, ma anche generi alimentari di prima necessità. Prodotti che acquistiamo ogni giorno e che sono arrivati a costare davvero tanto. Negli ultimi mesi infatti fare la spesa al supermercato è diventato complicato. Risparmiare è un obbligo e le offerte sono una base importate da cui parti, ma dobbiamo fare attenzione alle tecniche di vendita. Molti venditori infatti applicano le “offerte 3×2“. Queste sono apparenti metodi di risparmio, ma in realtà fanno aumentare tantissimo lo scontrino alla cassa.

Evitare le trappole non è affatto semplice e sempre più spesso quando arriviamo alla cassa del supermercato ci domandiamo: “Ma come ho fatto a spendere tutti questi soldi”?. Controllare lo scontrino spesso ci porta a capire la verità: le tecniche messe in vendita, le offerte, in realtà sono solo un modo che i venditori hanno per guadagnare di più. Chi ci perde è sempre e solo in consumatore. Una delle tecniche maggiormente utilizzate è infatti la formula commerciale che consente al consumatore di risparmiare se acquista più beni uguali. Ebbene alla fine il risultato sarà quello di aver fatto solo comprare più cose.

Si tratta di una tecnica di marketing, non di una vera e propria truffa, ma a conti fatti l’errata percezione di risparmiare porta l’acquirente a comprare di più, e quindi anche spendere di più. La formula 3×2 è sostanzialmente uno sconto del 33,33% sulla confezione. Scrivere però “3×2” attira sicuramente di più. Ma senza quella scritta cattivante acquistereste davvero tutti quei prodotti? Insomma essa spinge a prendere troppo, quello che non serve e acquistare di più. Il carrello diventa pieno di prodotti, che magari non utilizzeremo, e lo scontrino si ingigantisce. Quindi, per ottimizzare la spesa e non farsi “truffare”, bisogna fare un elenco di entrare ed uscite, fare una lista della spesa ed acquistare solo ciò che davvero occorre!