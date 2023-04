La stagione che preferisci racconta molto di te: fai il test e scopri cosa nascondi nel profondo

By

Primavera, estate, autunno o inverno: qual è la stagione che preferisci? Fai il test e scopri quali sono i lati nascosti della sua personalità.

C’è chi ama il caldo e non vede l’ora che arrivi l’estate, mentre altri preferiscono di gran lunga le stagioni più fredde. Tra chi adora andare al mare e aspetta tutto l’anno il momento in cui potrà prendere il sole e chi invece è un amante della neve, ognuno di noi ha una stagione preferita che potrebbe rivelare aspetti tenuti nascosti della propria personalità.

In questo articolo vi proponiamo un test della personalità concentrato proprio sulle stagioni. Che sia la primavera, l’estate, l’autunno o l’inverno, tutti noi abbiamo un periodo dell’anno che preferiamo e attendiamo più degli altri. Scoprire cosa si nasconde dietro alla nostra preferenza, potrebbe portarci a conoscere aspetti del vostro carattere che ignoriamo che molto spesso tendiamo a nascondere.

Il test punta proprio a tracciare un profilo della personalità di chi lo svolge. Precisiamo che non ha valore scientifico, ma le sue risposte vi potrebbero sorprendere. Non dovrete fare altro che seguire il vostro istinto ed esprimere una preferenza. Di seguito, riporteremo gli esiti.

I risultati del test delle stagioni

Iniziamo con la primavera, il periodo che va dal 20 marzo (in concomitanza con l’equinozio) e si conclude il 21 giugno, con l’arrivo del solstizio d’estate. Le persone che preferiscono questa stagione danno molta importante alle tradizioni: adorano passare il tempo in compagnia di famigliari e amici e sono sempre pronti per supportare coloro a cui tengono.

Chi preferisce la primavera ha un carattere molto generoso che, tuttavia, spesso lo porta a mettere da parte se stesso. Proseguendo, abbiamo l’estate, che parte il 21 giugno e si conclude il 23 settembre con l’equinozio. Si tratta del periodo dell’anno in cui il sole arriva alla sua distanza massima dall’equatore. La terra, di conseguenza, può godere del massimo delle ore di luce.

Se questa è la vostra stagione preferita, vuol dire che siete persone indipendenti che necessitano dei loro spazi e si sentono dei veri e propri spiriti liberi. Ciò vi porta ad avere particolari difficoltà a mantenere rapporti stabili con gli altri. Non vi piace rimanere nello stesso posto per troppo tempo e siete sempre alla ricerca di nuove avventure.

Intorno al 23 settembre cade l’equinozio di autunno, stagione che finisce il 21 dicembre, giorno del solstizio invernale. Le persone che hanno scelto l’autunno si contraddistinguono per la loro vena lavoratrice. Allo stesso modo, si impegnano molto nelle relazioni di amicizia: sono affidabili e hanno sempre ottimi consigli. In conclusione, passiamo alla stagione più fredda dell’anno (a meno che non ci si trovi nell’emisfero australe): l’inverno.

La data di inizio si aggira intorno al 22 dicembre, in concomitanza con il solstizio, mentre quella di fine è il 21 marzo. Per chi ha scelto la stagione invernale la precisione ha un valore fondamentale: cerca sempre di mantenere l’ordine e non sopporta di vedere qualcosa fuori posto. Ha bisogno di programmare tutto nei dettagli e, spesso, finisce col farsi prendere dall’ansia.