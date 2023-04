Test: scegli un formaggio e ti svelo un lato di te che non conosci

Vuoi scoprire un lato di te che non conosci? Allora osserva le immagini e scegli qual è il formaggio che più preferisci.

Uno dei cibi per cui in molti impazziscono e non possono addirittura farne a meno è il formaggio. Questo alimento è possibile gustarlo sul pane tostato, con una buona marmellata o miele o semplicemente in un buon aperitivo. Vi sono diversi tipi di formaggi che sono ricchi di nutrienti.

Il formaggio rappresenta uno degli alimenti più prelibati e gustosi che potrai gustare a tavola prima o dopo un bel piatto di pasta. Vi sono diversi tipi di formaggi, dai freschi a quelli più stagionati, tutti molto ricchi di proprietà nutrizionali.

Secondo la dottoressa Manuela Pastore, dietista clinico della Direzione Sanitaria dell’Istituto Clinico Humanitas, i formaggi da preferire sono quelli di pecora e di capra, poiché sono freschi: intendiamo quindi la ricotta, lo stracchino e la mozzarella, in cui la quantità di grassi e sale è più bassa rispetto ai formaggi stagionati perché contengono più acqua.

Le raccomandazioni su quanto formaggio mangiare non sono ancora del tutto chiare e possono variare in base a molti fattori fra cui i fabbisogni nutrizionali oltre alla presenza di eventuali condizioni cliniche. Oggi vi proponiamo un test davvero diverso ma che vi farà riflettere. Dicci qual è il tuo formaggio preferito e ti diremo chi sei. Sei davvero pronto a metterti in gioco?

Test del formaggio: scegline uno e ti diremo chi sei

Nessuno poteva mai immaginarselo, ma questo è un test davvero incredibile. Non è facile scegliere quali formaggi preferire poiché sono tutti molto gustosi, ma alcuni sono davvero invitanti e ti rivelano anche un lato nascosto della tua personalità. Sei pronto per scoprirlo?