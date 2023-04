Inter, Zhang lascia: la cessione è molto vicina

Proprio mentre la stagione dell’Inter è in bilico su più fronti si fa largo una clamorosa operazione finanziaria.

Da mesi girano attorno all’Inter voci circa la volontà di Suning di disimpegnarsi. Ora, però, gli intendimenti del presidente Steven Zhang sembrano essere chiari. La cessione del club nerazzurro appare molto vicina.

Non di certo un buon momento per parlare di questioni societarie. La stagione dell’Inter, infatti, è ancora a dir poco in bilico, con i suoi risultati altalenanti in campionato, ma con la Champions League e la Coppa Italia che, invece, danno agli uomini di Simone Inzaghi grandi speranze. Insomma, non sarebbe affatto il momento di parlare di dinamiche che esulano dal terreno di gioco.

Per questo, forse, gli intrighi di mercato e societari possono contribuire a non rasserenare un ambiente che, da sempre, è già molto effervescente di suo. E, però, la trattativa sembra molto ben avviata. Ecco gli intendimenti del presidente Steven Zhang.

Inter a un passo dalla cessione?

Non è un mistero, infatti, che Investcorp, il fondo monetario del Bahrain sia interessato alle quote societarie di maggioranza della famiglia di Steven Zhang. Spesso, nel corso di questi mesi, la proprietà ha infatti smentito voci e rumors che davano l’Inter in procinto di essere ceduta. La società, infatti, non naviga in eccellenti condizioni economiche e, avendo perso Milan Skriniar a parametro zero, dovrà sicuramente fare cassa con la cessione di qualche pezzo pregiato per risanare le casse. Del resto, le ultime stagioni si sono caratterizzate per cessioni eccellenti da parte dell’Inter per tentare di risanare il bilancio.

E, però, nonostante le smentite e la pretattica di Zhang, a parlare è stato proprio il numero uno di Investcorp, Mohammed Alardhi, che, al Financial Times, ha svelato in parte quelli che potrebbero essere gli investimenti del fondo monetario del Bahrain in Europa. Non è un mistero, infatti, che questi fondi stranieri vedano nell’Europa e, in particolare, nel nostro Paese, un terreno fertile, quasi una terra di conquista, per implementare affari e operazioni finanziarie.

Prova ne sia la manovra che, nelle scorse settimane, ha portato il Milan nella disponibilità di RedBird di Jerry Cardinale. Peraltro, proprio prima che andasse a buon fine l’affare milanista, si era vociferato di una volontà di Investcorp di gettarsi a capofitto sui rossoneri. Ora, però, l’affare potrebbe farsi, ma sull’altra sponda milanese. Staremo a vedere.