Enel assume in tutta Italia: occorre candidarsi subito

Stai cercando lavoro? Enel assume in tutta Italia, scopri come candidarti e quali sono i requisiti. Non perdere questa occasione.

Oggi è molto importante avere un lavoro che ti aggrada e, d’altro canto, risulta essere molto difficile trovarlo. Le cose, però, stanno letteralmente cambiando, diverse aziende hanno deciso di assumere personale; una di questa è quella che tutti conosciamo chiamarsi Enel, una multinazionale attiva dal 1962, operante nel settore dell’elettricità e del gas.

Enel risulta essere una delle più grandi aziende d’Italia tra i primi produttori di fonti rinnovabili. Sempre molto attenta allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente e alla portata delle persone. Da qualche tempo a questa parte, Enel Green Power è leader del settore green e gestisce tutte le attività di generazione di energia da fonti rinnovabili a livello internazionale.

Questa importante azienda ha deciso di aprire le selezioni per assunzioni di operatori impianti – turnisti telecontrollo impianti Wind, Solar e Bess, da inserire nell’unità Control Room della funzione O&M Wind Italia. Le persone ritenute idonee gestiranno la flotta eolica, solare, lavorando su turni.

Ma come fare a candidarsi? Per non farti perdere l’occasione più importante della tua vita, oggi ti sveleremo tutto quello di cui avresti bisogno per la tua candidatura.

Enel assume: come fare per candidarsi?

L’azienda Enel, come anticipato, seleziona personale a Roma per assunzioni di operatori di impianti. Questa opportunità è rivolta a diplomati ed è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. La domanda va presentata entro e non oltre il 23 aprile 2023. Vediamo insieme i requisiti e i dettagli sulla candidatura.

Le attività che il singolo lavoratore che verrà assunto svolgerà sono le seguenti:

monitoraggio e telecontrollo degli impianti eolici, solari e Bess

eolici, solari e Bess curare i rapporti con il Trasmission Sistem Operator ed il Distributor System Operator per l’esercizio degli impianti di propria competenza;

ed il Distributor System Operator per l’esercizio degli impianti di propria competenza; curare i rapporti con la funzione che si occupa di vendere l’energia prodotta nel mercato elettrico;

coordinare i l personale operativo nella gestione degli impianti;

l personale operativo nella gestione degli impianti; fornire supporto al personale di staff per la risoluzione di problemi relativi ai sistemi che garantiscono il monitoraggio degli impianti di competenza.

I candidati ai posti di lavoro Enel devono essere in possesso dei seguenti requisiti: