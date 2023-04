Non riesci a mettere da parte i soldi? Ecco come fare

By

Se non riesci a metterti i soldi da parte, oggi devi assolutamente provare questa nuova strategia che ti cambierà la vita.

Tutti noi vorremmo imparare a risparmiare. Alcuni ci riescono molto bene, altri invece fanno grande fatica. Spesso le famiglie sono in difficoltà, poiché si ritrovano a dover pagare mutui o affitti ed è quindi difficile riuscire a mettere da parte anche solo qualche euro.

Oggi, per fortuna però, esiste un nuovo metodo per riuscire a risparmiare qualcosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Ecco come fare per risparmiare qualche soldo

Si chiama “regola 50/30/20” ed è un modello di garanzia in campo economico per tutti coloro che vogliono risparmiare e mettere da parte dei soldi. Una tecnica elaborata dalla senatrice americana Elizabeth Warren, che aiuta tutti coloro che hanno un sogno, ossia imparare a gestire al meglio il denaro, suddividendo lo stipendio in piccole parti.

Quando si riceve lo stipendio mensile, bisogna mettere da parte metà del totale (ovvero il 50% del reddito), che è destinato alle spese essenziali, come mutuo o affitto. Questa parte è fondamentale e sarà la prima da dover gestire nel modo giusto dato che è indispensabile per pagare le spese più importanti.

Il 30%, invece, riguarda le spese “di piacere”, ossia tutte quelle spese quelle che riguardano lo svago o il tempo libero e che quindi non risultano essere essenziali. L’ultimo 20% sarà la parte da dedicare al pagamento dei debiti o, meglio ancora, al risparmio, dato che sicuramente ci sono delle spese da rimborsare e che non si possono trascurare o ignorare. Inoltre, quando andiamo a fare la spesa, dobbiamo scegliere il supermercato meno caro e scegliere i prodotti sfusi, ossia quelli non confezionati.

Un altro rimedio che aiuta notevolmente a risparmiare è sicuramente quello delle bollette. Prestare tanta attenzione agli orari in cui si utilizzano gli elettrodomestici, è fondamentale per non incidere troppo sulle spese totali.

Un’altra vera rivoluzione nel campo del risparmio è il kakebo. È una specie di agenda, in cui si possono segnare tutte le entrate e le uscite del mese, e quindi avere tutto sotto controllo e fare in modo di gestire precisamente le uscite rispetto alle entrate. È fondamentale imparare a compilarlo quotidianamente, poiché permetterà di gestire in modo più consapevole i soldi, avendo tutto sotto controllo e scritto nero su bianco. Il kakebo è una sorta di ritorno all’analogico ed è sicuramente un metodo antico, ma che funziona sempre molto bene.