Quale abito da Principessa Disney sogni di indossare? Ecco cosa svela della tua personalità

Principessa Disney: dicci il vestito che ti piace di più e noi ti sveleremo chi sei. Non ci credi? Prova il test.

Hai passato pomeriggi interi a guardare e riguardare le loro avventure, conosci ogni canzone a memoria e la canti ancora quando ti ritrovi sola in casa o sotto la doccia. Non puoi negarlo, se sei una millenial o anche un po’ più grande, le principesse Disney hanno segnato la tua infanzia e temprato in maniera irrimediabile il tuo carattere, trasformandoti nella donna che sei oggi.

Di principesse il caro zio Walt ne ha regalate tante alle sue bambine, ma il bello è che nessuna è uguale all’altra. Dalla primissima Biancaneve fino alle moderne Elsa e Anna, ogni principessa ha una sua storia e un suo vissuto che la rende unica ed inimitabile. Parte di quella unicità è stata espressa da chi ha disegnato le principesse, nei loro vestiti. Colori che esprimono benissimo la loro personalità e il loro modo di approcciarsi alla vita. L’alternarsi di blu e rosa del vestito di Aurora, per esempio. evidenzia il suo essere insicura ma curiosa. Il vestito di Elsa invece è color ghiaccio: oltre a richiamare il suo elemento, evidenzia un carattere a tratti scostante, ma sotto sotto dolce.

Principessa Disney: tu scegli il vestito, noi indovineremo il tuo carattere

Se un po’ di anche tu fin da bambina hai sempre sognato di indossare un vestito identico a quello della tua principessa preferita, sappi che quei vestiti non erano mai scelti a caso. Se ti sei profusa in tantissime lacrime ogni Carnevale, pur di sentirti per un giorno simile all’eroina del tuo cuore, vuol dire che in quel personaggio c’era anche un po’ di te. E probabilmente, la tua principessa preferita, quella con cui sei cresciuta, dice ancora tanto sul tuo carattere. Non ci credi? Pensa a quale tra i vestiti di queste principesse vorresti indossare. Una volta deciso, leggi la descrizione accanto ad ogni principessa e scopri se abbiamo indovinato almeno un po’ di te.