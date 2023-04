Sonia Bruganelli stupisce ancora. Ecco cosa è successo prima del Grande Fratello

L’opinionista del Gf Vip sorprende nuovamente il pubblico! Sonia Bruganelli consegna un dono inaspettato a Giulia Salemi.

Si è da poco conclusa l’edizione corrente del Grande Fratello Vip: vincitrice indiscussa del programma Nikita Pelizon. Il risultato delle votazioni ha fatto storcere il naso a diversi telespettatori, sembra infatti che il pubblico non creda più alla veridicità degli algoritmi online. Effettivamente, quanto comunicato da Alfonso Signorini non corrisponde a quanto riportato sui social network – ma si tratta di un dettaglio accumunabile a tutte le edizioni del Grande Fratello Vip.

E’ raro che il pubblico non riesca ad ipotizzare correttamente un eventuale vincitore, eppure – per quanto riguarda la messa in onda della trasmissione condotta da Alfonso Signorini – le scommesse dei telespettatori non risultano mai corrette. Questo dettaglio ha messo in allarme gli utenti web, i quali hanno accusato la produzione di Canale5 di pilotare i voti online e tramite SMS.

Ad ogni modo, la vincitrice dell’edizione corrente rimane Nikita Pelizon: ci auguriamo che non venga dimenticata dopo pochi mesi. Ricordiamo infatti che Mediaset surclassò completamente la figura di Jessica Selassié, dando molta più visibilità a Soleil Stasi. Questa la prova che, per quanto un voto possa risultare pilotato, alla fine è sempre il pubblico che decide chi portare avanti.

Nel frattempo, Giulia Salemi ha ricevuto un dono importante dalla sua eterna rivale: il gesto di Sonia Bruganelli ha colpito profondamente i telespettatori. Nessuno avrebbe mai immaginato in un gesto così gentile (e costoso). Scopriamo insieme cos’è successo dietro le quinte del programma targato Mediaset.

Sonia Bruganelli, bandiera bianca con Giulia Salemi: tutti i dettagli

Pochi giorni fa, Giulia Salemi ha compiuto 30 anni ed ha deciso di festeggiare insieme ad amici e famigliari. In occasione di questo importante traguardo, Sonia Bruganelli ha deciso di donare lei stessa un regalo alla voce popolare del Grande Fratello Vip. L’influencer ha dunque trovato un regalo incredibilmente costoso nel suo camerino: un abito lungo nero firmato Luis Vuitton!

Il dono era poi accompagnato ad un biglietto: “Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me per una prima importante, non sei solo bella Giulia” – questo per smentire la sua stessa opinione, espressa nel corso di una delle prime puntate del Grande Fratello Vip. Evidentemente l’eleganza e la gentilezza di Giulia Salemi hanno portato Sonia Bruganelli a cambiare completamente opinione sull’ex gieffina.

Il gesto della moglie di Paolo Bonolis ha poi incontrato la reazione degli utenti web, i quali l’hanno criticata per la continua esaltazione del lusso. Nel frattempo, il fidanzato di Giulia – Pierpaolo Pretelli – ha risposto ironicamente al regalo: “Domani è il mio compleanno, Sonia” – in riferimento al valore dell’abito.