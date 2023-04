Paolo Bonolis confessa come vanno le cose con Sonia Bruganelli

Il noto conduttore torna a parlare della sua relazione coniugale con Sonia Bruganelli: le rivelazioni shock di Paolo Bonolis sconvolgono.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sposati da oltre vent’anni, sicuramente il loro modus operandi relativo al rapporto coniugale non ha convinto molte persone. La coppia infatti ha confermato di aver scelto di vivere separata, in modo da mantenere una certa autonomia e indipendenza. I figli vivono nella dimora famigliare, mentre l’opinionista del GF Vip e il conduttore hanno deciso di acquistare due appartamenti distinti dove rifugiarsi in caso di necessità. Bonolis ha quindi arredato il suo piccolo angolo di paradiso nei pressi del quartiere Flaminio, con vista sul Cupolone.

L’appartamento ufficiale rimane in ogni caso a Ponte Milvio, ricco di ricordi rispetto alla crescita dei figli e ai momenti vissuti insieme alla moglie. Ciò nonostante, lo stesso volto storico di Canale5 ha ammesso di aver sentito la necessità di ritagliarsi uno spazio tutto suo, dove poter godere del silenzio e della pace delle mura domestiche. In seguito alla rivelazione espressa dai diretti interessati, il popolo del web ha cominciato a nutrire seri dubbi riguardo la veridicità del loro rapporto.

Diverse star e famiglie benestanti in effetti hanno seguito la moda degli appartamenti separati, una strategia considerata da molti come il vero segreto per una relazione duratura. Si tratta tuttavia di un escamotage che esclude diversi momenti di condivisione coniugale, ragion per cui gli utenti hanno presupposto che tra Sonia e Paolo non ci sia poi così tanta sintonia. La coppia è dunque in crisi? Leggiamo insieme le dichiarazioni di Bonolis.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il divorzio è vicino?

“E’ un luogo protetto dove pensare, lavorare in tranquillità” – sono state le parole del conduttore in una recente intervista – “Un posto dove stare da solo. Non perché non abbia voglia degli altri, ma perché […] è importante ritrovare il silenzio”. Sembra infatti che nella dimora famigliare questo non sia possibile: Bonolis ha spiegato che nell’appartamento a Ponte Milvio si presenta costantemente un via vai di persone che ostacola il riposo dei padroni di casa. Per questo motivo, entrambi hanno deciso di creare un piccolo rifugio indipendente.

“Qui mi sono costruito il mio mondo” – ha spiegato – “La casa di famiglia […] è sempre affollatissima. […] A volte mi sembra di essere un portiere d’albergo. Per questo mia moglie Sonia si è creata uno spazio dedicato a lei sullo stesso pianerottolo e io vengo qui: una stazione intermediaria tra lavoro e famiglia”. All’interno dell’appartamento è possibile trovare diversi oggetti importanti per Paolo Bonolis: dal disco d’oro donatogli dai Queen, al ritratto di Jim Morrison, fino ad arrivare al ritratto dello scalatore scomparso Walter Bonatti.

Nessun divorzio all’orizzonte dunque, si tratta semplicemente di un accordo discusso direttamente con la moglie. Ogni coppia ha diritto di costruire la propria vita coniugale, mettendo in pratica atteggiamenti e comportamenti che consentono di mantenere una pace ed una serenità effettiva.