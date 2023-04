Accendete il forno, prepariamo dei deliziosi biscotti al cioccolato: ricetta facilissima (e anche vegana)

Da sgranocchiare ogni volta che ne abbiamo voglia: che delizia questi biscotti al cioccolato! Ricetta facilissima e vegana, irresistibile!

Che si tratti della colazione o dello spuntino, ai biscotti non c’è modo di resistere. Quando avvertiamo un certo languorino, sgranocchiarne qualcuno è sempre un’idea golosa per saziare il nostro appetito. Oggi vogliamo proporvi una variante al cioccolato che è davvero irresistibile e conquisterà tutta la famiglia. Prova questa ricetta semplicissima, profumata e delicata: è anche vegana e si prepara in men che non si dica!

A volte abbiamo timore di combinare un pasticcio in cucina, di non essere all’altezza e non riuscire ad ottenere un risultato soddisfacente. Con questa preparazione, però, non avrete di che preoccuparvi: è facile facile, alla portata di tutti e farà perdere la testa a grandi e piccini.

Golosissimi biscotti al cioccolato: la ricetta semplicissima e vegana da non farsi scappare

Scommettiamo che una volta assaggiati diventeranno subito i vostri preferiti! Questi biscotti sono così squisiti che ci faranno venire l’acquolina in bocca già mentre cuociono in forno. Si tratta di una versione vegana che non ha niente da invidiare alla “classica”: sei pronto a metterti all’opera?

Ingredienti:

40 grammi di cioccolato fondente;

130 ml di latte di riso (o di cocco);

270 grammi di farina di riso;

60 grammi di zucchero di canna;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

2 cucchiai di cacao amaro;

3 cucchiaini di amido di mais.

Preparazione