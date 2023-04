Alessandra Celentano ed il paragone shock: ecco a chi somiglia

Cristiano Malgioglio nota un dettaglio particolare durante il Serale di Amici: ecco a chi assomiglia Alessandra Celentano!

Nel corso della messa in onda delle puntate del Serale di Amici, il pubblico presente – così come la conduttrice stessa – hanno notato immediatamente la famosa parrucca indossata da Alessandra Celentano. La coach di danza classica ha spiegato di avere il desiderio di cambiare look in occasione della fase finale del programma, senza tuttavia propendere per qualcosa di permanente. Ha così sfoggiato un bob scalato e un taglio corto argento durante la prima e seconda puntata (molti utenti hanno pensato ad un rimando a Il Diavolo veste Prada).

Dopodiché, durante la puntata in onda sabato 1 aprile, Alessandra Celentano ha stravolto completamente il suo aspetto. L’ex ballerina di danza classica ha indossato una parrucca verde petrolio, con frangetta scalata sul volto. Cristiano Malgioglio ha osservato la temibile coach durante le esibizioni dei concorrenti in gara. In fase di valutazione ha avuto nuovamente problemi con il tablet e si è quindi avvicinato a Maria De Filippi. A quel punto si è lasciato sfuggire un commento decisamente ironico, frainteso inizialmente dai telespettatori.

Il cantante e artista ha notato una certa somiglianza con un volto noto del mondo dello spettacolo ed ha quindi citato semplicemente il nome. Il pubblico non ha potuto che pensare ad una partecipante dell’edizione corrente del Grande Fratello Vip. Si tratta tuttavia di un enorme fraintendimento! Scopriamo insieme cos’è successo nello specifico.

Alessandra Celentano, la somiglianza notata da Cristiano Malgioglio

“Ma, io vedo lei e mi sembra Nikita” – sono state le parole del giudice del Serale di Amici. Considerando il colore della parrucca indossata da Alessandra Celentano, i telespettatori non hanno potuto fare altro che collegare l’osservazione del cantante alla concorrente del Grande Fratello Vip. Tuttavia, è bene sottolineare che nella sua esortazione, Malgioglio ha poi aggiunto: “[…] la protagonista del film famoso”. Ed ecco che il pubblico è riuscito a focalizzare la vip a cui l’ironico cantautore faceva riferimento.

Cristiano Malgioglio non si riferiva a Nikita Pelizon del Grande Fratello Vip, bensì all’omonimo film diretto da Luc Besson nel 1990 che vede come protagonista indiscussa l’attrice francese Anne Parillaud. Non ha niente a che vedere dunque con la concorrente del reality show in onda su Canale 5, benché meno con il colore della parrucca indossata dalla coach di danza classica. Si tratta di un richiamo che si riferisce al modo di fare di Alessandra Celentano, associata spesso e volentieri ad una personalità forte ed anticonformista.

Inoltre, nel corso della puntata abbiamo assistito ad un secondo rimando al Grande Fratello Vip: Angelina Mango infatti ha indossato il medesimo outfit sfoggiato da Oriana Marzoli nel corso di una delle puntate del programma condotto da Alfonso Signorini.