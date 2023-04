Uomini e Donne: c’è un addio e Gemma resta da sola, di nuovo!

Negli studi di Uomini e Donne scoppia nuovamente il caos: un partecipante abbandona lo studio e Gemma rimane nuovamente sola.

La puntata in onda venerdì 31 marzo è stata a dir poco caotica: tra accuse e discussioni in centro studio nessun intervento è rimasto immune dall’opinione di Gianni Sperti e di Tina Cipollari. In particolare, Gemma Galgani ha chiuso definitivamente la frequentazione con il cavaliere di Novara, accompagnata dalle illazioni degli storici opinionisti di Uomini e Donne. Entrambi infatti hanno sostenuto che la dama torinese non fosse realmente interessata a Silvio, tanto da ridicolizzarlo per poter ottenere consenso dal pubblico in studio.

Peccato però, che non solo i telespettatori non hanno apprezzato particolarmente il comportamento del corteggiatore, ma anche Armando Incarnato ha avuto qualcosa da ridire. Il cavaliere napoletano è tornato a difendere Gemma, soprattutto perché – secondo lui – l’atteggiamento invadente di Silvio era finalizzato semplicemente al rapporto intimo. Di fronte alle accuse del cavaliere napoletano, l’ormai ex corteggiatore della Galgani ha tentato di difendersi.

Armando è stato così attaccato a tenaglia dallo stesso Silvio e da Gianni Sperti, il quale ha sottolineato il suo disappunto rispetto alle opinioni espresse dal rivale. A quel punto, Incarnato ha deciso di abbandonare lo studio nel bel mezzo del confronto in modo da non alimentare ulteriormente la diatriba. Il gesto ha contribuito invece ad aumentare la collera di Sperti nei suoi confronti.

U&D, caos in studio: partecipante abbandona e Gemma rimane nuovamente sola

Armando Incarnato ha sempre avuto la tendenza di allontanarsi dallo studio laddove il confronto prenda una piega eccessivamente aggressiva. Si tratta infatti di una strategia volta ad evitare di alimentare le polemiche e soprattutto la sua frustrazione. Gianni ha invitato caldamente Armando a rientrare in studio, criticando il suo modus operandi ritenuto dall’opinionista irrispettoso. E’ quindi intervenuta Maria, la quale invece ha spiegato che in questi casi è meglio interrompere bruscamente la discussione, piuttosto che proseguire all’infinito.

E mentre Silvio ha detto definitivamente addio a Gemma, confermando il suo abbandono del programma; Armando ha subìto l’ennesima accusa da parte degli opinionisti. Nella puntata in onda venerdì 31 marzo infatti, Incarnato ha congedato ben due ragazze – effettivamente bellissime ed educate. La decisione del cavaliere napoletano ha contribuito ad avvallare il pensiero di Gianni e Tina: entrambi infatti sono convinti del fatto che Armando sia impegnato fuori con un’altra donna.

Inutile dire che ogni tentativo di giustificazione di Incarnato non è servito a niente, ormai gli opinionisti persistono nella loro convinzione. Maria De Filippi ha sottolineato più volte di non aver ricevuto segnalazioni concrete a riguardo. Per scoprire la verità, non ci resta che sperare che qualcuno (o qualcuna) parli direttamente con Armando negli studi Mediaset di Uomini e Donne.