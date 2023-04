Poste da non credere: arriva a casa la consegna della spesa

Da oggi è possibile farsi arrivare la spesa comodamente a casa grazie al nuovo servizio di Poste Italiane.

Poste ha infatti lanciato un servizio molto interessante, ossia quello di corriere espresso “fresh” per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi, grazie alla partnership tra la sua controllata MLK Deliveries e la Mazzocco Srl.

MLK Deliveries riceverà le prenotazioni del cliente per tutte quelle che sono le consegne programmate, e la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco penserà a consegnarle ai clienti direttamente a casa. Cerchiamo di comprendere meglio cosa nel dettaglio.

Cosa c’è da sapere

Va specificato a tal proposito che i prodotti alimentari acquistati online saranno consegnati a domicilio da alcuni furgoni che sono refrigerati, nel giorno e nell’ora che sono stati scelti proprio dal cliente. Se il destinatario non risulta essere a casa, avrà la possibilità di ritirare il pacco in un punto “fresh”. Per quanto riguarda le consegne “fresh” di Poste Italiane queste sono già operative in molte città, fra le quali citiamo Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze e a breve saranno estese anche in tutti i principali capoluoghi. Va precisato che DHL eCommerce Solutions si occuperà della consegna dei pacchi di Poste Italiane verso le varie destinazioni europee. Per DHL l’e-commerce non è soltanto uno dei quattro ‘megatrend’ individuati nella strategia del Gruppo, ma è anche uno dei principali driver di crescita del suo business.

I clienti potranno quindi effettuare varie spedizioni urgenti attraverso il network globale di DHL Express consegnandole in uno dei qualunque dei punti di raccolta di Poste Italiane. Davvero una procedura molto utile e interessante.