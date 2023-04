Al Bano: l’annuncio lascia senza parole. È appena arrivato

Non se lo aspettava nessuno, ma ora arriva l’annuncio di Al Bano che lascia tutti senza parole. Ecco che cosa è successo

Al Bano, con il suo stile unico e la sua voce inconfondibile, è uno dei cantanti più amati e conosciuti in Italia, ma anche all’estero.

Ha pubblicato numerosi successi che sono diventati veri e propri classici della musica italiana, guadagnandosi l’affetto e il rispetto di generazioni di appassionati di musica. Tuttavia, da qualche ora, l’artista sta facendo parlare di sé per un annuncio che ha lasciato tutti senza parole. In questo articolo sveleremo cosa succede e qual è la reazione del pubblico.

Ecco l’annuncio di Al Bano

Al Bano ha dichiarato in un’intervista al quotidiano Il Messaggero che, oltre agli impegni del tour “E’ la mia vita” e della festa dell’Arena di Verona per i suoi 80 anni, ha in programma un possibile ritorno al Festival di Sanremo. Dopo aver partecipato come ospite nell’ultima edizione, il cantante di Cellino San Marco si sente pronto a tornare in gara e ha annunciato di avere un brano da far ascoltare ad Amadeus per la prossima edizione del festival nel 2024.

Nonostante l’agenda fitto di impegni, Al Bano non rinuncia alla possibilità di tornare al Festival di Sanremo per la 16esima volta. Il cantante ha dichiarato di avere un nuovo brano da far ascoltare ad Amadeus per la prossima edizione; tuttavia, ha escluso categoricamente la possibilità di lanciarsi in un “tormentone estivo” alla maniera di Fedez. Nonostante ciò, il cantante sarà comunque molto impegnato nei prossimi mesi con il suo tour e l’evento per i suoi 80 anni all’Arena di Verona.

Secondo le voci, Al Bano potrebbe approdare in prima serata su Canale 5 con il suo spettacolo “4 volte 20“, che metterà in scena anche all’Arena di Verona per festeggiare i suoi 80 anni. Questa indiscrezione, diffusa da Dagospia e rilanciata con forza da Giuseppe Candela, sembra essere quasi certa anche se non è ancora ufficiale. Il concerto sarà impreziosito dalla presenza di grandi ospiti e sarà trasmesso in TV, in modo da raggiungere un pubblico ancora più vasto di quello presente alla platea dell’Arena di Verona.