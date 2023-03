Tiberio Timperi arriva la confessione sull’amore: incredibile

Il conduttore di Unomattina si lascia andare ad una confessione inaspettata: Tiberio Timperi vuota il sacco sull’argomento amore.

L’effetto collaterale della notorietà risiede sicuramente nella mancanza di privacy, un disagio che i personaggi del mondo dello spettacolo conoscono molto bene. Sono davvero pochi i volti che riescono a tutelare le proprie relazioni extraprofessionali, sia che si tratti di semplici amici e parenti, sia in riferimento ad eventuali partner sentimentali. Il pubblico ormai si è abituato a conoscere ogni minimo aspetto legato all’esistenza dei propri idoli.

A questo punto, la categoria si divide necessariamente in due grandi gruppi: chi intende essere preso in considerazione esclusivamente per le proprie capacità e doti professionali – e chi invece sfrutta l’attenzione dei paparazzi e dei giornali scandalistici per alimentare la fama e il coinvolgimento del pubblico. Tra i vip che sicuramente appartengono al primo gruppo, troviamo anche il giornalista e conduttore Tiberio Timperi.

Nonostante il bagaglio professionale conquistato nel corso degli anni di carriera, sono davvero poche le persone che possono affermare di conoscerlo nella sua interiorità. Come ha spesso sottolineato egli stesso, nel momento in cui le luci delle telecamere si spengono, Timperi torna ad una quotidianità piuttosto semplice e spontanea. “Pochi, ma buoni” – è questo il motto del giornalista. E per quanto riguarda l’amore? Ebbene, nel corso di una recente intervista, il conduttore si è lasciato andare ad una confessione totalmente inaspettata. Scopriamo insieme ti cosa si tratta.

Tiberio Timperi, confessione inaspettata sull’amore: tutti i dettagli

“Vivo la mia vita affettiva senza pubblicizzarla” – ha chiarito Tiberio Timperi – “[…] la tengo ben separata da quella pubblica”. Si tratta di un modus operanti seguito da tutti quei personaggi che intendono tutelare profondamente i propri affetti più cari. Effettivamente rappresenta la strategia giusta per mantenere dei rapporti duraturi ed equilibrati. Non è finita qui: il conduttore si è anche lasciato andare ad una confessione particolare, spinto dalla curiosità del giornalista.

“Amo una donna che non ha voglia di visibilità e va benissimo così” – Timperi ha quindi ammesso per la prima volta di essere legato sentimentalmente ad una misteriosa donna, di cui non si conosce assolutamente l’identità. Si tratta di un decisione azzardata, in quanto la rivelazione ha alimentato inevitabilmente la curiosità nel cuore dei lettori e degli stessi giornalisti. Questo potrebbe comportare un avvicinamento repentino dei paparazzi nella disperata ricerca di uno scoop.

Ad ogni modo, il giornalista non ha offerto alla rivista ulteriori informazioni sulla sua anima gemella, ragion per cui individuarla rappresenterà una missione impossibile. Non sappiamo inoltre da quanto tempo Timperi sia fidanzato o comunque legato alla dama del mistero. Tuttavia, considerando la strategia del giornalista, probabilmente queste curiosità rimarranno inespresse e difficili da concretizzare.