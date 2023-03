Il Commissario Ricciardi 2 | Il dolore sarà incredibile

Il ritorno imminente de’ Il Commissario Ricciardi 2 tiene i telespettatori con il fiato sospeso: le anticipazioni preannunciano la tragedia! Scopriamo insieme cosa succederà.

La seconda stagione de’ Il Commissario Ricciardi debutterà proprio questa sera su Rai Uno. La fiction che vede protagonista Lino Guanciale, nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi, ha letteralmente conquistato i telespettatori italiani – complice sicuramente la trama intrigante nata dalla mente di Maurizio De Giovanni.

La prima stagione ci aveva lasciato con il fiato sospeso: la dolce Rosa, governante del Commissario alla quale quest’ultimo era particolarmente legato, si è spenta improvvisamente a causa di un malore. La perdita sconvolge profondamente Luigi Alfredo, che nel frattempo si trova conteso tra due donne estremamente diverse: l’affascinante ed intraprendente Livia (Serena Iansiti) e l’innocente insegnante della porta accanto Enrica (Maria Vera Ratti). Nonostante la predilezione per la sua vicina di casa, il Commissario finisce per rovinare il rapporto con la giovane, in quanto quest’ultima coglie Ricciardi in un momento di intimità con Livia.

Resosi conto del sentimento profondo nei confronti dell’insegnante, il Commissario deciderà di raggiungerla per chiederle perdono ed iniziare una storia d’amore con lei. Purtroppo però, Luigi Alfredo si scontrerà con un’amara verità: un altro uomo ha conquistato l’interesse di Enrica, l’ufficiale tedesco Manfred. La drammatica serie poliziesca ci aveva lasciati così: cosa succederà nella puntata in onda questa sera? Scopriamolo insieme.

Il Commissario Riccardi 2: anticipazioni puntata 6 marzo

Lino Guanciale torna nei panni del Commissario Ricciardi, la seconda stagione debutterà proprio questa sera e la prima puntata inizierà con un nuovo caso da risolvere: Luigi Alfredo dovrà indagare sull’assassinio di Gaspare O’ Cecato, uomo capace di scoprire attraverso un legame con i defunti i numeri da giocare. Sicuramente il Commissario si servirà del suo dono più grande per la risoluzione del caso: ricordiamo infatti che il protagonista della serie gode della capacità di comunicare con le vittime scomparse, ascoltando le loro ultime parole e volontà.

Nonostante gli innumerevoli impegni e casi da risolvere, Luigi Alfredo dovrà comunque affrontare il lutto della governante Rosa, oltre che l’allontanamento di Enrica. L’insegnante infatti ha iniziato una relazione con l’ufficiale tedesco, vero rivale del Commissario Ricciardi. Ad ogni modo, i primi sospetti sul caso si fanno nitidi: l’investigatore infatti punterà principalmente sul Conte Palmieri e sulla moglie Bianca, considerata la donna più avvenente di Napoli.

La nuova stagione si concentrerà principalmente sul rapporto di Enrica e Luigi Alfredo, oltre che sulla risoluzione dei casi. Il Commissario ha capito di essere innamorato della giovane insegnante, ma per riconquistarla dovrà prima eliminare la concorrenza. Manfred infatti è determinato nell’intenzione di corteggiare Enrica. Per scoprire ulteriori risvolti sulle prime due puntate de’ Il Commissario Ricciardi dovremo aspettare la messa in onda su Rai Uno in prima serata: ad ogni modo, l’attesa è finalmente finita!