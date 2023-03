Stipendio da arrotondare? Ecco le migliori idee

In un periodo di crisi economica spesso un solo stipendio non basta a coprire le proprie spese mensili.

In Italia sempre più persone si mettono alla ricerca di un secondo lavoro: una seconda attività che consenta di arrotondare i propri guadagni e cercare di arrivare a fine mese senza troppi sacrifici. Il 2023 non si prospetta di certo un anno felice per quanto riguarda il caro energia e il caro vita.

Ecco, quindi, che potrebbe essere utile conoscere quali sono le migliori attività extra per guadagnare più soldi e arrotondare lo stipendio che cerchiamo di farvi scoprire e da cui qualcuno potrebbe trarre spunto se è intenzionato ad arrotondare il proprio stipendio con lavoro extra.

Idee che aiutano ad arrotondare lo stipendio

Se si desidera arrotondare il proprio stipendio e si è appassionati di fotografia, bisogna sapere che si può essere pagati per pubblicare delle foto d’archivio su piattaforme di foto stock. Ecco, quindi, che Shutterstock e Depositphotos sono alla continua ricerca di nuove foto per espandere il portfolio di immagini prive di copyright.

Per quanto non tutti conoscano questo mestiere, se si è esperti dattilografi, si può lavorare trascrivendo audio, arrivando a guadagnare fino a 20 dollari l’ora o anche di più se si hanno esperienze in campo legale o medico.

Un’altra attività da non sottovalutare per poter arrotondare lo stipendio è sicuramente quella del tutor, attività che si può svolgere sia online che in presenza, offrire lezioni di qualità, instaurando un rapporto di fiducia con gli alunni.

Un lavoro che consente di farsi pagare anche 20 euro l’ora. Un’altra attività potrebbe essere quella di noleggiare la propria auto. Questa attività secondaria ha sicuramente dei rischi, ma potrebbe essere piuttosto redditizia.

Varie alternative possibili

Se si ama scrivere, può essere utile provare a proporsi alle redazioni e siti online come redattore. Infatti, sempre più aziende si affidano a collaboratori esterni per poter reperire redattori, scrittori, copywriter e articolisti. Inoltre si potrebbe avviare un servizio di scrittura di curriculum.

Un lavoro secondario del quale si potrebbero aumentare le tariffe con il passare del tempo, fino a guadagnare 500 dollari per cliente. Un’altra redditizia attività extra lavoro per arrotondare lo stipendio è quella di partecipare ai sondaggi, esprimendo la propria opinione.

Con questa attività è possibile guadagnare fino a 500 dollari al mese. I clienti della piattaforma vogliono vedere come gli utenti interagiscono con il loro sito web. I guadagni stimati sono di 9,70 euro per 20 minuti di test.

Un’altra attività – forse non molto nota ai più, è quella di essere pagati mentre si fanno acquisti. Gli acquirenti misteriosi vengono assunti da società di ricerche di mercato per valutare la qualità del servizio in vari negozi e ristoranti.

Circa 22 euro all’ora. Se tutti conoscono il mestiere del/della babysitter e petsitter, non tutti conoscono la possibilità di lavorare come housesitter che si prende cura della casa, delle piante e degli animali quando la famiglia è in vacanza. Un’altra attività extra lavorativa potrebbe essere quella di vendere professionalmente oggetti di seconda mano per gli altri e ottenere una commissione.

Se si è grandi esperti di musica è possibile mettere a pagamento l’accesso alle proprie playlist.Se una persona è creativa e capace di fare dei piccoli lavoretti (bomboniere, oggettistica, ecc.) si può pensare di rivenderle online.Se si ha un’ottima conoscenza della grammatica italiana e della punteggiatura, lavorare come proofreader potrebbe essere la soluzione ossia il correttore di bozze.

Se si possiede una casa grande e si dispone di spazio a sufficienza per ospitare una persona estranea in casa, affittare una stanza potrebbe essere la soluzione a molti problemi economici, in quanto consente di guadagnare un’entrata extra alla fine di ogni mese.

Un altro lavoro utile per arrotondare lo stipendio è certamente quello di fare delle comparse in Tv con figurazioni semplici per le quali non sono previste battute e le figurazioni speciali con un copione denso. Basti considerare che per fare una sola comparsa si può guadagnare tra i 90-130 euro.