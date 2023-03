Masterchef: scommessa vinta| Cosa è accaduto ieri sera

Si è conclusa la dodicesima stagione di MasterChef Italia: il vintore dovrà rispettare un’importante scommessa con uno dei giudici. Scopriamo insieme cos’è successo.

Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri hanno dimostrato di poter lavorare insieme in maniera ottimale: non si è mai visto un tale feeling tra giurati all’interno degli studi di MasterChef Italia. La simpatia, la giovialità e la leggerezza hanno fatto da garanti in un’edizione epocale, caratterizzata da innumerevoli istanti di complicità tra conduttori e concorrenti.

In particolare, non possiamo non parlare della simpatia nata tra Antonino Cannavacciuolo e Thi Hue Dihn – questa coppia inaspettata ha colpito il cuore dei telespettatori, soprattutto grazie alla spontaneità dello chef e all’estrema dolcezza della concorrente. Il suo talento l’ha condotta verso la finale epocale del programma, seguita poi dai compagni di viaggio Edoardo e Bubu. Come accade di consueto, la competizione ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso per tutta la durata della messa in onda.

Si conclude così la dodicesima stagione di MasterChef Italia, un programma che ha saputo attirare l’attenzione del pubblico italiano e che si è trasformato ben presto in un appuntamento fisso per moltissimi telespettatori. Diversi chef sono passati per gli studi della trasmissione, sia per quanto riguarda cast e giudici, sia in riferimento ai vari concorrenti che sono riusciti a realizzare il loro sogno.

Eppure, sembra che la combinazione armoniosa tra la pacatezza di Locatelli, lo spirito di Barbieri e la simpatia di Cannavacciuolo abbiano fornito finalmente il connubio perfetto e soprattutto funzionale per la buona riuscita del programma. Ora, veniamo a noi: scopriamo insieme l’identità del vincitore della dodicesima edizione di MasterChef, una terribile scommessa lo attende!

MasterChef Italia: il vincitore della dodicesima edizione!

In seguito all’eliminazione di Mattia, i giudici hanno annunciato i nomi dei tre finalisti: Edoardo, Bubu e Hue si sono sfidati fino all’ultimo colpo di padella e fornello, in modo da aggiudicarsi il gran finale della dodicesima stagione di MasterChef Italia. Il premo in palio contemplava la sostanziosa cifra di 100.000 euro in gettoni d’oro, oltre che la possibilità di pubblicare un libro di ricette, un corso di formazione presso Alma (Scuola internazionale di cucina italiana) ed infine l’accesso ad un workshop MasterChef Academy organizzato in collaborazione con Destination Gusto.

I concorrenti hanno iniziato a realizzare il proprio personalissimo menù, in modo da esprimere tramite dei piatti prelibati la propria personalità ed essenza gastronomica. In particolare, Hue ha colpito i giudici per l’estremo gusto ed eleganza; Bubu ha proposto piatti complicati ed elaborati per mostrare i suoi progressi all’interno del programma; infine, Edoardo ha sfoderato tutta la sua inventiva per un menù all’insegna dell’originalità.

Alla fine, i giudici e conduttori hanno decretato la classifica finale: medaglia di bronzo per Bubu, d’argento per la dolcissima Hue ed infine d’oro per il vincitore di MasterChef Italia – Edoardo! Barbieri si è così avvicinato al cuoco ed ha ricordato la scommessa fatta: Edoardo, in caso di vittoria, si sarebbe dovuto tagliare i capelli!