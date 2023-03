Aka7even si è fidanzato? Non crederai con chi!

Incredibile indiscrezione che ha fatto scalpore nelle ultime ore. Non crederai con chi si è fidanzato Aka7even

Le ultime indiscrezioni sul fronte gossip riguardano Aka7even, noto cantante e personaggio televisivo. Secondo fonti vicine al giovane artista, sembra che abbia trovato l’amore e si sia fidanzato.

Una notizia che ha fatto impazzire i fan del cantante, sempre molto curiosi della sua vita privata. Ma chi è il fortunato ragazzo che ha conquistato il cuore di Aka7even? Nel resto dell’articolo approfondiremo questa storia e cercheremo di svelare tutti i dettagli del nuovo amore del cantante.

Con chi si è fidanzato Aka7even

Luca Marzano, questo il nome di Aka7even, è al centro del gossip nostrano dopo le recenti voci di un suo presunto fidanzamento. Il ragazzo aveva raggiunto una grande popolarità grazie alla sua partecipazione come concorrente al programma “Amici di Maria De Filippi”. In quello stesso frangente è diventato famoso il termine “akaful”, ovvero il momento in cui la sua ex fidanzata, Martina Miliddi, decise di lasciarlo per un altro concorrente, parliamo di Raffaele Renda. Ma ora Aka sembra aver trovato nuovamente l’amore: ecco con chi si è fidanzato Aka7even.

La nuova fidanzata di Aka7even pare sia Francesca Galluccio. Nonostante la giovane età, i due sembrano essere molto innamorati. Ma non è solo l’amore a far parlare di questa coppia: come già accaduto per il suo amico LDA, anche per Aka7even sembra essersi creata una certa parentela con la famiglia Galluccio. In particolare, Francesca è la sorella gemella di Miriam, la fidanzata di LDA, il che ha fatto nascere una curiosa coincidenza. Sarà interessante seguire l’evolversi di questa storia d’amore tra Aka7even e Francesca e vedere se la parentela con la famiglia Galluccio influenzerà in qualche modo il loro futuro insieme.

Miriam e Francesca Galluccio, oltre ad essere le fidanzate rispettivamente di LDA e Aka7even, sono anche due tiktoker molto seguite sui social, con un profilo in comune che conta quasi 50mila follower. Non è ancora chiaro come i quattro si siano conosciuti e come sia nata questa particolare situazione, ma è evidente che tutti e quattro sembrano molto felici e innamorati. LDA ha già trascorso una vacanza a Londra con Miriam e quest’ultima ha sostenuto il ragazzo durante la sua partecipazione a Sanremo. Aka7even, invece, ha deciso di condividere la sua felicità con i fan pubblicando una storia con Francesca.