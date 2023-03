Maurizio Costanzo eredità | Cosa sta per succedere

La scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo ha letteralmente sconvolto l’opinione pubblica: come verrà divisa la sua eredità? Approfondiamo insieme.

Maurizio Costanzo è stato ricoverato in ospedale per un semplice intervento di routine. Il risvolto inaspettato ha pertanto sconvolto l’opinione pubblica e toccato profondamente la famiglia del giornalista. I funerali si sono tenuti lunedì 27 febbraio presso la Chiesa degli Artisti, luogo che ha raccolto moltissime figure televisive particolarmente legate alla figura del conduttore.

I telespettatori hanno assistito sconvolti all’evento, notando la profonda commozione della moglie e compagna di vita Maria De Filippi. I fan dell’iconica conduttrice sono abituati all’immagine di una donna forte e resiliente, la quale tuttavia è andata in frantumi di fronte alla tragica scomparsa del marito. La nostra Queen Mary è apparsa visibilmente provata, gli occhiali scuri nascondevano le lacrime e la commozione. Nel frattempo, fan invadenti richiedevano selfie alla vedova più famosa d’Italia.

Nonostante il difficile momento, Maria De Filippi si è contraddistinta nuovamente per la sua eleganza e signorilità. Non ha aggredito i curiosi, né tantomeno ha rifiutato foto e autografi richiesti. La regina di Mediaset ha sorriso come sempre ed ha stretto la mano a tutti coloro che irrispettosamente l’hanno assalita di fronte al feretro di suo marito. Maurizio Costanzo si è spento venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Lascia per sempre l’amore della sua vita e i figli Saverio, Gabriele e Camilla.

Maurizio Costanzo: a quanto ammonta l’eredità del giornalista?

E’ intuibile il fatto che Maurizio Costanzo abbia lasciato alla sua famiglia un’eredità particolarmente sostanziosa. Oltre che i diritti d’autore per la canzone Se telefonando, il giornalista possedeva un patrimonio di 70 milioni di euro, associati poi a diversi beni immobili condivisi con la moglie Maria De Filippi.

Nello specifico facciamo riferimento ai due appartamenti situati nel quartiere Prati di Roma, un terzo nelle vicinanze delle Terme di Saturnia ed infine nel cuore dell’Argentario, località dove la coppia era solita passare le vacanze estive in compagnia di amici, colleghi e famigliari. Citiamo infine l’appartamento acquistato in provincia di Grosseto, di proprietà congiunta con la moglie.

E’ bene sottolineare inoltre che entrambi i coniugi erano co-proprietari della Fascino, l’azienda di produzione dei programmi televisivi, prima garante delle trasmissioni di Maria De Filippi. In seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo, dovrebbe risultare scontato che l’intera amministrazione della società ricada nelle mani della coniuge. In realtà, si tratta di dettagli che verranno stabiliti in seguito alla lettura delle ultime volontà espresse dal giornalista.

L’unica degna erede dell’impero dello storico ed eterno conduttore rimane la regina di Mediaset, al momento colpita dal lutto. Le trasmissioni condotte da Maria De Filippi al momento risultano tutte interrotte, nessuno sa con certezza quando avremmo l’occasione di vedere nuovamente la conduttrice di fronte alle telecamere. I vertici Mediaset stanno pertanto cercando una sostituta a tempo determinato che possa sopperire al lutto della moglie di Costanzo.