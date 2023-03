Resta con me anticipazioni | Alessandro e Paola tutto cambia

La trama di Resta con me entra nel vivo: dopo una prima fase di conoscenza, accadranno degli eventi pronti a sconvolgere i protagonisti della serie. Vediamo le anticipazioni della puntata in onda domenica 5 marzo.

Ha debuttato da pochi giorni il nuovissimo prodotto Rai che vede come protagonista indiscusso Francesco Arca, nei panni del Vicequestore Alessandro Scudieri. La trama poliziesca racconta la storia di una coppia di innamorati costretta ad affrontare una terribile perdita: Paola – interpretata da Laura Adriani – perde il bambino in seguito ad una sparatoria che vede coinvolto il marito Alessandro.

La tragedia divide i due coniugi: Paola non riesce a perdonare Alessandro rispetto a quanto accaduto. Nel frattempo, il Vicequestore prosegue con le indagini riguardo la sparatoria, occupandosi parallelamente del suo lavoro. La trama scritta dagli sceneggiatori rappresenta un perfetto mix tra dramma sentimentale e genere poliziesco – il prodotto preferito dal pubblico e dai telespettatori italiani.

A questo proposito, in attesa della messa in onda prevista per domenica 5 marzo su Rai1, sveliamo le anticipazioni del terzo e quarto episodio. Resta con me ha conquistato un incredibile successo ed è pertanto destinata a decollare. In molti sperano in un riavvicinamento tra Paola e Alessandro, evento che potrebbe essere rimandato ad un eventuale seconda stagione. Nel frattempo, leggiamo insieme le anticipazioni.

Resta con me, anticipazioni domenica 5 marzo

Domenica 5 marzo avremo la possibilità di assistere alla seconda messa in onda di Resta con me, finalmente la trama entra nel vivo, lasciando i telespettatori senza parole. In primo luogo, stando alle anticipazioni della serie, Alessandro e Paola si troveranno coinvolti da un evento particolare: una madre tenterà di porre fine alla sua vita, decidendo di lanciarsi dal tetto del Tribunale dei Minori dove lavora Paola. Interverrà quindi Alessandro con la sua squadra per evitare il peggio e – grazie alle parole dell’agente Linda Fiore – la donna rinuncerà al suicidio.

Il fatto avvicinerà inevitabilmente i due coniugi, i quali collaboreranno per garantire la sicurezza della donna. La complicità e l’amore profondo condurrà la coppia ad una notte di passione, i cui risvolti però saranno tutt’altro che felici. Paola spiega al marito di non essere pronta a ricominciare e di aver bisogno di altro tempo per riflettere. Nel frattempo, l’ennesimo caso terrà impegnata la mente di Alessandro.

Dei criminali ruberanno una bisarca carica di veicoli, il Vicequestore si recherà quindi sul posto per analizzare le immagini di sorveglianza. Tramite i video, Alessandro riconoscerà la donna che era presente al ristorante durante la sparatoria, responsabile della morte del suo bambino e dell’allontanamento di sua moglie. Esiste quindi una correlazione tra i due misfatti? Alessandro brama vendetta e farà di tutto per colpire il criminale che ha rovinato la sua vita. Paola riuscirà a perdonarlo? Per scoprirlo dovremo attendere la messa in onda della prossima puntata di Resta con me, prevista per domenica 5 marzo in prima serata su Rai1.