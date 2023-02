Si avvicina l’inizio dell’Isola dei famosi 2023 e la presentatrice scalda i motori. Ecco quali sono i naufraghi confermati

L’attesa per l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi sta crescendo sempre di più tra gli appassionati del reality show condotto da Ilary Blasi.

La trasmissione si appresta ad aprire i battenti e, come sempre, la curiosità per conoscere i naufraghi selezionati per partecipare è alle stelle. Ma le anticipazioni non tardano ad arrivare: nel resto dell’articolo, sveleremo chi sono i protagonisti che sono stati ufficialmente confermati per questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Ecco i naufraghi confermati per l’Isola dei famosi

La prossima edizione de L’Isola dei famosi sta prendendo forma e siamo sempre più vicini alla sua messa in onda. Le anticipazioni sul cast dei concorrenti cominciano a farsi sempre più insistenti: secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal noto sito TvBlog, altri cinque naufraghi si aggiungeranno ai tre già confermati, ovvero Cristina Scuccia, Pamela Camassa e Alessandro Cecchi Paone.

Quindi chi saranno i prossimi concorrenti? Tra questi ci saranno la stilista Fiore Argento, sorella di Asia. Insieme a lei ci sarà anche Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 7. Non mancheranno poi rappresentanti del mondo della radio, come Annie Mazzola, conduttrice di Tutto Bene a 105, e Paolo Noise dello Zoo di 105, i cui fan non vedono l’ora di vederli all’opera in una competizione così impegnativa e avventurosa. E infine, ma non per importanza, arriva Helena Presetes, modella brasiliana che ha già mostrato il suo talento per le sfide estreme partecipando a Pechino Express 2022 con Nikita Pelizon.

La notizia dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi ha subito fatto il giro del web, scatenando l’entusiasmo dei fan del programma. In molti, infatti, non vedono l’ora di assistere alle imprese dei loro beniamini sull’isola sperduta, dove saranno messi alla prova in sfide fisiche ed emotive estreme.

Le indiscrezioni sul cast hanno fatto molto discutere sui social network, dove si sono scatenate le prime ipotesi e le prime scommesse su chi potrebbe emergere come vincitore. Il pubblico, dunque, sembra essere pronto ad accogliere con entusiasmo questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in attesa di conoscere gli altri naufraghi che completeranno il cast ufficiale della trasmissione.