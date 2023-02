Gemma Galgani confessa il grande dolore | Mai superato

La nota dama torinese condivide un ricordo molto toccante sui social: Gemma Galgani come sempre appare malinconica e nostalgica. Scopriamo insieme cos’è successo.

Gemma Galgani potrebbe tornare presto alla ribalta, grazie ad una nuovissima frequentazione che la vede come protagonista indiscussa. I tempi d’oro in cui la dama torinese vantava la prima mezz’ora della messa in onda della puntata sono ormai vecchia storia; la presenza di Ida Platano ha condotto l’amica sulla strada del dimenticatoio. Ora la dama bresciana ha spiccato il volo, ragion per cui la dama torinese potrebbe avere la possibilità di tornare sulla cresta dell’onda.

Molti telespettatori sentono la nostalgia degli iconici sfoghi all’interno dei camerini Mediaset: occasione in cui la Galgani si lamentava dell’irraggiungibile Gabbiano, così come degli attacchi continui di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Da diverso tempo, la dama torinese rinuncia alle chiacchiere post-puntata, fondamentalmente perché non ha più niente da raccontare.

Nel corso della messa in onda di giovedì 23 febbraio, è emerso di come Gemma abbia iniziato una nuova frequentazione con il cavaliere Silvio. Per chi conosce gli atteggiamenti dell’ex fidanzata di Giorgio Manetti, appare evidente che la Galgani non sia particolarmente interessata al suo corteggiatore.

Nonostante le continue avance del cavaliere infatti, Gemma è apparsa fredda e distaccata. Ha tentato in tutti i modi di placare l’animo passionale di Silvio, rifiutando carezze ed abbracci. Questo ci consente di prevedere il proseguo della “relazione”: probabilmente la diretta interessata troverà il pelo nell’uovo, il pretesto perfetto per chiudere ogni rapporto con Silvio. Nel frattempo, Gemma ha condiviso un toccante ricordo con i suoi followers.

Gemma Galgani, il ricordo toccante della sua infanzia

La dama torinese, vera star del dating show condotto da Maria De Filippi, ha sempre mostrato un amore incondizionato nei confronti dei suoi genitori. Gemma ha raccontato di aver perso la madre molto giovane, in quanto malata e debole; è stato proprio suo padre a prendersi cura della dama e delle sorelle della Galgani. Per questo motivo, in occasione del suo compleanno, la figlia devota ha deciso di riservare al padre scomparso un dolce post su Instagram.

“Ovunque tu sia, buon compleanno Babbo Alfredo” – per poi firmare – “Tua Gemmina”. I genitori della Galgani infatti erano soliti chiamarla con questo nomignolo, tanto che in più di un’occasione la dama ha rimproverato i cavalieri che osavano chiamarla con lo stesso soprannome. Ad ogni modo, il legame famigliare non si discute, soprattutto laddove i genitori si dimostrino amorevoli e soprattutto protettivi nei confronti dei figli.

In occasione della pubblicazione del magazine di Uomini e Donne, Gemma ha deciso di realizzare un piccolo progetto in collaborazione con la redazione: la dama ha raccontato tutta la sua vita, scrivendo una sorta di biografia distribuita edizione dopo edizione. Se siete curiosi di leggere le avventure dell’indomabile Gemma Galgani, non vi resta che acquistare la rivista affiliata al programma.