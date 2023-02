Isee si può abbassare legalmente? | Leggi con attenzione

In molti si stanno chiedendo se è possibile abbassare l’Isee legalmente. Ecco che cosa prevedono le norme

L’Isee, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è un indicatore che serve a valutare la situazione economica di una famiglia o di un individuo.

Questo è fondamentale per poter ricevere sussidi e incentivi da parte dello Stato, come ad esempio borse di studio, agevolazioni fiscali, contributi per affitti e molto altro. Tuttavia, può capitare di non soddisfare di poco i requisiti relativi alla soglia di reddito prevista, e in questo caso, potrebbe essere necessario cercare soluzioni per abbassare l’Isee. Nel resto dell’articolo esploreremo se e come è possibile abbassare legalmente l’Isee, fornendo utili consigli e informazioni.

Ecco come abbassare legalmente l’Isee

In Italia, esistono effettivamente diverse possibilità per abbassare legalmente l’Isee, in modo da poter accedere alle misure assistenziali erogate dallo Stato. Tra queste opzioni, ci sono ad esempio le detrazioni fiscali, le deduzioni per spese mediche e sanitarie, le agevolazioni per le famiglie numerose, e molte altre. Ma come fare quindi?

Un modo per abbassare legalmente l’Isee è richiedere un ricalcolo al ribasso, basato sulla situazione economica attuale. In pratica, se il reddito familiare è diminuito di almeno il 25% rispetto all’anno precedente, o se il patrimonio è peggiorato del 20% rispetto ai dati dell’ISEE ordinario, si può richiedere un ISEE corrente che meglio rispecchia la situazione economica attuale. Inoltre, se si è perso il lavoro si può richiedere il ricalcolo dell’ISEE. In questo modo, si potrà accedere alle misure assistenziali previste dalle leggi italiane. Per richiedere il ricalcolo dell’ISEE al ribasso, si deve presentare la richiesta presso il CAF (Centro di Assistenza Fiscale) di riferimento, fornendo tutta la documentazione necessaria per dimostrare il cambiamento delle proprie condizioni economiche.

Uno dei metodi legali per abbassare legalmente l’Isee è quello di togliersi dalla contestazione bancaria. È possibile fare ciò, delegando una persona fidata che non fa parte del nucleo familiare. In questo modo, si può ridurre la giacenza media e, di conseguenza, l’ISEE. Per quanto riguarda, invece, il patrimonio immobiliare, è possibile esempio intestare una casa ai genitori che non devono fare l’ISEE o concedere l’usufrutto di un immobile a una persona esterna al nucleo familiare, tenendo la nuda proprietà.