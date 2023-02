Guendalina Tavassi in ospedale | Ecco il motivo segreto

La notizia ha fatto subito il giro del web: ecco perché Guendalina Tavassi è in ospedale. Svelato il motivo segreto

Ancora una volta Guendalina Tavassi fa parlare di sé e della sua vita privata. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello 11 ha infatti conquistato moltissimi fan e oggi gode di un enorme seguito.

Sono tantissimi, infatti, gli utenti che si interessano e appassionano alla carriera e al percorso umano e artistico della bella influencer e non deve stupire che l’attenzione nei suoi confronti sia altissima. Negli ultimi giorni, infatti, la notizia di Guendalina Tavassi in ospedale è diventata subito virale, con i fan che si sono dichiarati preoccupatissimi per la donna. Ma vediamo insieme che cosa è successo e qual è il motivo.

Ecco perché Guendalina Tavassi è in ospedale

L’ultima notizia che sta facendo molto scalpore riguarda Guendalina Tavassi in ospedale. L’influencer si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica e ha deciso di rivelare il suo recente intervento attraverso una serie di storie Instagram, in cui si è mostrata bendata. Nonostante il suo aspetto possa far pensare al peggio, la Tavassi ha rassicurato tutti i suoi follower ammettendo di stare bene e di non aver subito nessun lifting.

La notizia del ricovero della Tavassi ha fatto molto discutere sui social, dove si sono scatenati commenti contrastanti. C’è chi l’ha criticata per aver deciso di sottoporsi all’intervento, e chi invece l’ha difesa, sottolineando il fatto che ognuno è libero di fare ciò che vuole del proprio corpo. La Tavassi ha infatti deciso di sottoporsi ad un intervento di blefaroplastica, annunciando tutto sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Nonostante la notizia del ricovero di Guendalina Tavassi abbia fatto molto rumore, l’influencer ha dimostrato di essere molto forte e coraggiosa, affrontando la situazione con il suo solito sorriso. Le foto pubblicate sul suo profilo Instagram hanno mostrato la Tavassi bendata e con gli occhi segnati, ma lei stessa ha voluto smentire le voci che parlavano di un lifting.

Ora che la Tavassi ha superato l’intervento, i suoi fan non vedono l’ora di rivederla sui social, pronti a seguirla in tutte le sue avventure e a sostenere la sua scelta. La giovane influencer, che non ha mai nascosto di aver fatto uso della chirurgia estetica, ha dimostrato ancora una volta di essere molto sincera e trasparente con il suo pubblico, e questo le ha permesso di ottenere il sostegno e l’affetto di moltissime persone.