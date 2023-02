Casa con il mutuo posso vederla? La risposta che cercavi – Formatonews

Sappiamo che per aprire un mutuo, che servirà ad acquistare un immobile, non è un qualcosa che si svolge in poco tempo.

Può essere necessario vendere la casa con il mutuo e vendere una casa con mutuo è legale, anche se non si è finito di pagare quanto dovuto alla banca. Vi è da dire che se si vuole procedere con la vendita dell’immobile può essere più complesso

Quindi è fondamentale capire quale possa essere il procedimento adatto per svolgere la vendita e l’acquisto di un immobile che ha ancora un mutuo “pendente”, senza avere delle ripercussioni in seguito alla vendita. Fondamentale è soprattutto capire quali sono i vari passaggi da svolgere con attenzione, che vanno tenuti conto per svolgere in maniera corretta, per entrambe le parti, venditore e acquirente, il procedimento.

Il venditore e l’acquirente

Vendere una casa con il mutuo è possibile, ma è molto importante informare l’acquirente della presenza del mutuo e scegliere come muoversi di conseguenza. Questo è un atto importante e dovuto. Ci sono tre opzioni durante la compravendita di un immobile: Estinzione del mutuo anticipatamente, procedere con l’accollo del mutuo sul nuovo proprietario; fare la sostituzione di garanzia. L’estinzione anticipata del mutuo è sicuramente la modalità più immediata per vendere l’immobile ed è quella più favorevole. Si hanno due opzioni in questo caso da considerare, estinguere il debito prima della vendita ed estinguere il mutuo al rogito.

Un secondo espediente che viene considerato è l’accollo del mutuo. Il nuovo intestatario del mutuo deve accettare tutte le condizioni con cui era stato sottoscritto il mutuo inizialmente e quindi l’acquirente ha la possibilità di accedere a un mutuo senza dover pagare quelli che risultano essere i costi iniziali di apertura. La sostituzione di garanzia del mutuo è prevista solo nei casi in cui la banca in questione la permette o si acquista una nuova casa. La banca deve permettere questa sostituzione. Oltre ai documenti richiesti per l’atto finale del rogito, bisogna anche avere a disposizione tutta la documentazione che è richiesta dalla banca. Questi documenti possono riguardare quindi anche il nuovo proprietario dell’immobile. Vi è da precisare che la vendita di una casa con il mutuo è un processo più complicato e anche molto più lungo rispetto a una vendita normale, ossia senza la presenza di un mutuo