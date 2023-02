Iva Zanicchi e la rivelazione shock| Qualcosa di mai detto e impensabile

Arriva l’incredibile rivelazione shock da parte di Iva Zanicchi. Si tratta di qualcosa di mai detto e impensabile

Continua il momento di grande attenzione da parte dei telespettatori nei confronti della famosa Iva Zanicchi. La cantante sta attraversando un momento di grandissima popolarità e apprezzamento.

Dopo la sua ultima partecipazione al talent show “Ballando con le Stelle”, infatti, la cantante ha dato ancora una volta prova della sua incredibile bravura e simpatia. Ma a far parlare di sé questa volta non ha nulla a che vedere che con il famoso programma televisivo presentato da Milly Carlucci. Ecco la rivelazione shock di Iva Zanicchi: si tratta di qualcosa di mai detto e impensabile.

Ecco la rivelazione shock di Iva Zanicchi

L’ultima rivelazione di Iva Zanicchi sta facendo il giro del web. L’artista italiana, nota per la sua simpatia e incredibile vivacità, ha annunciato di avere un grande difetto: la pigrizia. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Vero, la cantante ha spiegato di essere consapevole di questa sua debolezza, ma che ha sempre cercato di superarla attraverso un costante impegno e un’incrollabile determinazione.

I fan dell’artista sono rimasti sorpresi dalla sua sincerità e dalla sua proverbiale schiettezza, che l’hanno sempre contraddistinta. La rivelazione della Zanicchi è stata l’ennesima dimostrazione della sua capacità di essere sempre sé stessa, senza mai nascondere le proprie debolezze.

L’intervista alla Zanicchi è continuata con la giornalista che ha chiesto alla cantante qual è la sua opinione sulla nuova edizione del Festival di Sanremo. La Zanicchi, che ha partecipato al Festival l’ultima volta nel 2009, ha fatto i suoi complimenti ad Amadeus, il direttore artistico dell’evento, per essere riuscito a creare un cast di cantanti di alto livello e giovani di successo. Secondo la cantante, il livello di questo Festival è stato molto alto e le esibizioni dei primi giorni hanno confermato le sue aspettative.

La Zanicchi ha mostrato grande entusiasmo per l’evento, dimostrando di seguire ancora con interesse il panorama musicale italiano nonostante la sua affermazione come artista sia ormai consolidata. Infine, ha espresso anche delle preferenze su quelle che sono stati gli artisti in gara, dichiarando apertamente di aver tifato per Giorgia, Elodie e Madame.