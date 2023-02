Sharon Stone: dramma per lei | Il lutto l’ha colpita nuovamente

L’iconica attrice hollywoodiana ha comunicato sui social il recente lutto: Sharon Stone è apparsa provata ed incredibilmente triste. Vediamo insieme tutti i dettagli.

A distanza di poco più di un anno dalla perdita del nipotino River, scomparso prematuramente ad appena 11 mesi di vita in seguito alla mancata funzione di un organo, Sharon Stone si trova nuovamente sui social per comunicare l’ennesimo lutto famigliare. La diva del cinema ha confermato la notizia trapelata negli ultimi giorni ed ha pubblicato un video su Instagram in cui appare visibilmente provata.

In pochissimo tempo, colleghi ed amici dell’attrice hanno espresso vicinanza e condoglianze: dall’iconico interprete di William Turner in Pirati dei Caraibi Orlando Bloom, fino ad arrivare alla supermodella Naomi Campbell. Nel 2021 la Stone aveva pubblicato un post in cui invitava i followers a pregare per il nipotino River, figlio di suo fratello Patrick Stone; ora, sembra che quest’ultimo abbia deciso di seguire il suo bambino, si è spento infatti a soli 57 anni.

Sharon Stone conferma la tragedia famigliare tramite un video pubblicato su Instagram

“E’ vero, ho perso mio fratello” – ha esordito Sharon Stone tramite il suo profilo Instagram – “Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un’enorme perdita”. Così, l’iconica diva hollywoodiana, protagonista indiscussa del capolavoro cinematografico Basic Instinct, ha annunciato sui social la scomparsa prematura del fratello minore Patrick Stone. L’uomo si è spento all’età di 57 anni a causa di un arresto cardiaco, lascia la moglie Tasha e i figli Hunter e Cailee. Al momento, non sono chiare le cause della tragedia, in quanto – stando alle recenti indiscrezioni – Patrick non soffriva di eventuali patologie cardiovascolari.

Patrick Stone nasce nel 1965 a Meadville, una località della Pennsylvania, ed era impegnato nella sua occupazione in fabbrica. Il terzo di quattro fratelli, l’uomo era molto legato a sua sorella Sharon, tanto da averla sostenuta agli inizi della sua carriera come suo fan numero uno. Entrambi hanno sempre sottolineato la forza e soprattutto l’importanza del legame famigliare, tanto da averlo trasmesso ai rispettivi figli. Patrick infatti era padre di Cailee ed Hunter, nati dall’amore con la moglie Tasha, e di River – scomparso anch’esso prematuramente ad appena 11 mesi di vita.

In meno di due anni, la cognata di Sharon Stone ha dovuto dire addio a suo figlio e alla sua anima gemella. Le parole riservate al suo Patrick sono strazianti ed entrano immediatamente nel cuore di chiunque abbia la forza di leggerle: “Sembra che mi sia stato strappato il cuore dal petto” – ha esordito Tasha – “Patrick è andato a stare con il nostro dolce River. […] Si è assicurato di farmi sapere quanto mi amava e quanto sono importante per lui, e se non lo stavo ascoltando in quel momento mi diceva sempre ‘Aspetta che invecchi, capirai cosa sto dicendo’ […]”. Nel frattempo, Sharon Stone ha pubblicato un post dove ricorda amorevolmente il fratello: “RIP my brother Patrick Joseph Stone”.