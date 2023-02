Mara Venier senza parole | Cosa sta succedendo

La conduttrice di Domenica In è rimasta senza parole di fronte agli ultimi accadimenti: Mara Venier comunica al pubblico il risultato.

Mara Venier ha dedicato la sua carriera alla televisione, impiegando tempo e cuore nelle sue trasmissioni – divenute col tempo appuntamento fisso per milioni di italiani. La Rai la considera ormai parte integrante della grande famiglia costruita nell’arco dei decenni, tanto da considerarla il volto simbolo della trasmissione di punta Domenica In. L’iconica Zia Mara ha dovuto poi affrontare la concorrenza offerta da Mediaset.

Parliamoci chiaro, la televisione italiana vanta la conduzione di due regine della tv: Mara Venier per Mamma Rai e Maria De Filippi per quanto riguarda il canale di proprietà di Piersilvio Berlusconi. La concorrenza è per così dire spietata e – nonostante tra le due ci sia un incredibile rapporto di stima ed affetto – i rispettivi programmi televisivi tentano da sempre di raggiungere il podio dello share televisivo.

Domenica In ha dovuto spesso scontrarsi con le puntate pomeridiane di Amici, trasmissione che vanta l’attenzione delle generazioni junior e senior; inoltre, le interviste della Venier sono state spesso contrapposte a quelle realizzate dal programma Verissimo – condotto da Silvia Toffanin. Insomma, l’iconica Zia Mara ha dovuto mostrare il meglio di sé per confermare il suo ruolo di supremazia rispetto ai palinsesti settimanali. Ora, arriva il risultato inaspettato: Mara è rimasta letteralmente senza parole.

Mara Venier senza parole! Il risultato inaspettato

Come accade di consueto, in seguito alla conclusione del Festival di Sanremo, Mara Venier è chiamata sul palco del Teatro dell’Ariston per intervistare il vincitore e gli altri big in gara. A questo proposito, la conduttrice è tornata a parlare del Festival di Sanremo domenica 12 febbraio, timonando una puntata programmata fino alle 18.45 del pomeriggio. Il risultato in termini di share è stato notevole, tanto da lasciare senza parole la diretta interessata.

Per la prima volta nella storia della televisione italiana, la puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo ha stracciato la concorrenza offerta da Mediaset, con più di cinque milioni di telespettatori al seguito. Inutile dire che Mara Venier abbia fatto salti di gioia ed abbia deciso di festeggiare con la sua troupe: “Ragazzi, non capiterà più!” – ha esordito – “Uno share del 38% con punte del 42%”. Neanche la conduttrice credeva ad un numero così elevato, Amici e Verissimo non hanno saputo reggere il confronto.

La puntata è stata ricca di colpi di scena ed ovviamente ha mostrato il carattere comprensivo e materno di Mara Venier. La conduttrice infatti ha accolto di buon grado gli artisti stanchi, reduci da una settimana particolarmente intensa e pesante. Come se non bastasse, la stessa Zia Mara si è prestata all’eccentricità di Rosa Chemical, richiedendo di riprodurre il famoso bacio con Fedez (forse motivo di litigio con Chiara Ferragni). Insomma, la conduttrice di Domenica In rimane una delle figure più importanti per Mamma Rai, ragion per cui risulta fondamentalmente insostituibile.