Amici 22 attenzione| Il prossimo eliminati potrebbe essere lui

I daytime non preannunciano niente di buono: il prossimo eliminato di Amici potrebbe essere un allievo particolarmente amato dal pubblico, vediamo insieme i dettagli.

Il serale di Amiciè sempre più vicino, ragion per cui i partecipanti stanno cominciando a mostrare i primi segni di ansia e malessere. I coach di cantanti e ballerini si ritrovano ad analizzare profondamente le prestazioni e le performance degli allievi, in modo da selezionare i veri talenti da condurre verso la fase finale del programma. Questo comporta inevitabilmente ansia da prestazione e frustrazione nei concorrenti.

In particolare, uno degli allievi sta cominciando a perdere il controllo delle proprie emozioni. Lorella Cuccarini ed Arisa hanno sottolineato di quanto la musica possa aiutare in questi casi, soprattutto se viene vista come valvola di sfogo. Nel frattempo, Rudy Zerbi ha convocato uno dei suoi allievi in sala prove; sembra che l’iconico professore di Amici abbia qualcosa da ridire sull’impegno del ragazzo nel suo percorso nella scuola. Approfondiamo insieme l’argomento.

Amici 22: il cantante crolla, si lascia andare alle lacrime

La pressione può giocare dei brutti scherzi, soprattutto in riferimento a questa fase del programma in cui verranno decretati i partecipanti al serale. Per la prima volta nella storia del programma, uno degli allievi potrebbe scegliere di abbandonare autonomamente la trasmissione a causa dei continui attacchi di panico. Aaron ha espresso le sue perplessità: il ragazzo non riesce più a controllare le sue emozioni.

Gli ultimi daytime sono stati molto toccanti ed hanno colpito il cuore dei telespettatori. Aaron sta cercando rifugio nella musica, in modo da scappare dall’ansia e dagli attacchi di panico che l’hanno colpito in questi giorni. Di fronte all’ultima esibizione del cantante, Arisa e Lorella Cuccarini sono rimaste senza parole ed hanno apprezzato l’incredibile sensibilità del partecipante di Amici 22.

“Ho una persona in famiglia che ne soffre” – ha esordito Lorella – “La musica ti può essere tanto d’aiuto”. Aaron ha quindi spiegato: “Qui dentro stanno uscendo tanti punti deboli, a volte faccio fatica ad amare”. Inoltre, sembra che l’allievo debba superare l’ennesimo ostacolo: uno dei suoi più grandi amici potrebbe essere eliminato nelle prossime puntate.

Amici 22: Rudy Zerbi vuole eliminare uno dei suoi allievi?

Rudy Zerbi ha convocato il cantante Jore in sala prove ed ha espresso all’allievo le sue perplessità riguardo il suo percorso ad Amici: “Quando parli così mi sembra di parlare con un commercialista, un notaio” – ha spiegato il coach – “[…] sei troppo razionale e succede anche quando canti. […] Tu devi emozionare, non posso che dirti: fai qualcosa”. Insomma, sembra che Jore non riesca a lasciarsi andare durante le sue esibizioni. La strigliata di Rudy Zerbi non ha terrorizzato solo il diretto interessato, bensì anche lo stesso Aaron – molto legato al compagno di viaggio.

“Jore è tanto simile a me” – sono state le parole di Aaron, il quale si è sfogato con i suoi compagni in seguito alla convocazione dell’amico. Le parole del professore sono state molto dure, pertanto preannunciano il peggio. Rudy ha infatti concluso: “In questo momento c’è un sacco vuoto di fronte a me” – Jore potrebbe essere il prossimo eliminato.