Tasse qualcuno può non pagarle? Leggi con attenzione

Spesso ci si chiede se qualcuno possa essere esente da pagamento delle tasse. La risposta non è assolutamente semplice.

Per le prestazioni sanitarie c’è il ticket, per la raccolta dei rifiuti la tassa sulla spazzatura c’è la Tari. Ma ci sono anche tasse di registro, quella sull’occupazione del suolo pubblico, poi ci sono altre imposte

Ci sono le tasse per un servizio pubblico, mentre le imposte sono determinate dal reddito o dal patrimonio. Ad esempio c’è l’Irpef, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche, che ognuno è chiamato a pagare in base al reddito che produce.

Cosa c’è da sapere

Determinare chi può non pagare le tasse e le imposte non è così semplicistico e l’argomento esenzioni non è semplice da affrontare. Ma è possibile stilare un elenco di tutti i casi di esenzione restando ovviamente nelle legalità Ricordiamo che esenzione non significa evasione. Le tasse sono dovute dai cittadini quando utilizzano specifici servizi pubblici, ma accade a volte che un cittadino può essere autorizzato a non pagare la tassa. Ecco delle tabelle che vi riportiamo qui di seguito, elaborate dal sito money.it/

Tipologia Descrizione Esenzione Ticket Sanitario Tassa per chi viene sottoposto a esami di diagnostica strumentale, a prestazioni in pronto soccorso di codice bianco e di cure termali Malati cronici, invalidi, donne in gravidanza, Under 6 e Over 65 (se nucleo familiare con reddito inferiore ai 36.151,98 euro annui) e disoccupati e familiari a carico: appartenenti a un nucleo familiare con reddito inferiore a 8.263,31 euro (che aumenta a 11.362,05 euro se uno dei coniugi è a carico) Tassa scolastica Contributo obbligatorio per gli ultimi due anni di superiori. Tra tassa d’iscrizione, di frequenza e contributi per esame di Maturità e diploma l’importo di questa tassa è di 63,51€ Non la pagano coloro che hanno un reddito inferiore al limite fissato annualmente dal Mim. Ad esempio nei nuclei familiari disagiati economicamente la no tax area è fissata con valore Isee inferiore a 20.000 euro. Ma rientrano nell’esenzione anche alunni per merito e appartenenti a determinate categorie. Tassa Universitaria Contributo dovuto dagli studenti che intraprendono un percorso accademico, con un importo variabile a seconda del reddito e del merito No tax area per coloro che hanno un reddito Isee inferiore a 20mila euro. Un altro modo per non pagare le tasse universitarie è quello di vincere una borsa di studio Tari Tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti Non si paga solamente per i locali e le aree inutilizzabili che non essendo fruibili in alcun modo non possono produrre rifiuti Tasi Tributo comunale sugli immobili per i servizi indivisibili Esenzione per la prima casa (se non classificata nelle categorie catastali A/1 – appartamenti signorili – A/8 – ville – e A/9 – castelli). Esclusi anche i terreni agricoli.

Tipologia Descrizione Esenzione Canone Rai Imposta sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano Non la pagano coloro che non hanno una televisione o una radio, anziani Over 75 (con reddito inferiore agli 8.000€), invalidi degenti in case di riposo, militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, rivenditori di apparecchi TV (esenzione valida esclusivamente per il locale commerciale). Non devono pagarlo neppure gli ospedali militari e le Case del soldato Bollo auto Tributo regionale che va pagato da tutti i possessori di un’auto registrati nel Pubblico Registro Automobilistico Non lo pagano i disabili che rientrano nelle agevolazioni della Legge 104 in possesso di veicoli a benzina (di cilindrata non superiore ai 2000 cm3) o diesel (cilindrata non superiore ai 2800 cm3). Inoltre sono esentate le auto immatricolate da più di 30 anni, nonché i veicoli ibridi o elettrici ma solo per i primi, rispettivamente 5 e 3 anni dall’immatricolazione.

Una delle imposte a cui non si può affatto sfuggire è quella dell’IRPEF, ovvero l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono previsti, infatti, diversi scaglioni che vi riportiamo qui di seguito sempre elaborati dal sito money.it fino a 15.000 euro: 23% sul reddito; da 15.001 a 28.000 euro: 25% sul reddito che eccede i 15mila euro + 3.450 euro (23% di 15.000 euro); da 28.001 a 50.000 euro: 35% sulla parte eccedente i 28mila euro + 6.700€ (23% di 15mila euro + 25% di 13mila); oltre 50.000 euro: 43% sulla parte di reddito che supera i 50mila euro + 14.400 euro (23% di 15mila euro + 25% di 13mila + 35% di 22mila euro)

Chi non è soggetto al pagamento dell’Irpef? Si tratta dei pensionati con un reddito annuo inferiore agli 8.500 euro. Cosa accade per i lavoratori dipendenti?, la no tax area è di 8.174 euro all’anno invece per i lavoratori autonomi è fissata a 5.500 euro. Va detto un aspetto importante ossia che non ci sono delle entrate che non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF. Quali sono gli esempi? Sempre il sito money.it ne cita i seguenti: Assegni familiari e assegni per il nucleo familiare; assegno unico per i figli a carico; borse di studio; assegno di mantenimento per figli; assegno di mantenimento per coniuge; assegno di divorzio; risarcimenti; redditi percepiti da sportivi dilettanti; indennità e rimborsi forfettari riconosciuti ai membri di cori e bande musicali; pensioni per vittime del dovere e ai loro familiari superstiti; pensioni di guerra; indennità e assegni per ciechi, sordi e invalidi civili; bonus mamme domani; assegno sociale; bonus 80/100 euro in busta paga lavoro svolto con la prestazione occasionale.