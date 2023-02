Bonus trasporti 2023. Come richiederlo e fino a quando hai tempo

Vi sono delle importanti agevolazioni per tutti coloro che utilizzano molto i trasporti. Un Bonus trasporti che è possibile ottenere.

Finalmente per i pendolari che sono sempre su un treno o autobus, o addirittura metro, vi sono delle agevolazioni che forse fanno tirare un vero e proprio sospiro di sollievo. Il valore si aggira sui 60 euro e viene riconosciuto come bonus per quanto riguarda l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. Va precisato che sono stati stanziati 100 milioni di euro, non per tutti quindi. Anche se la cifra possa sembrare davvero alta, tante sono le domande e si rischia poi di arrivare tardi nella richiesta.

Il Bonus è erogato dal MIMS-Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il periodo di validità di un buono è limitato al mese solare di emissione. Cerchiamo di comprendere meglio di cosa si tratta, chi sono i beneficiari e chi può fare la domanda.

I requisiti e la domanda

Il bonus si può chiedere per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Inoltre, è possibile effettuare una richiesta al mese, ogni mese. L’importo ogni mese è pari a un massimo di 60 euro. Si può richiedere il bonus anche se si ha già un’agevolazione sull’abbonamento. Con il Governo Meloni, il Bonus è stato ristretto solo a coloro che nello scorso anno hanno percepito un reddito fino a 20mila euro. Il buono è nominativo e si può utilizzare per acquistare un solo abbonamento (annuale, mensile o valido per più mesi) relativo ai servizi che sono i seguenti ossia: trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, trasporto ferroviario nazionale. Cosa accade per coloro che utilizzano molto i treni, circa Trenitalia, il buono è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento di seconda classe o per il livello di Standard nell’ambito dei servizi ferroviari offerti da Trenitalia. Va detto che si può usare anche per acquisti online sul sito trenitalia.com, oltre che presso le biglietterie. Per coloro che utilizzano gli autobus, quindi circa l’ Atac, una volta ottenuto il bonus e il relativo codice, potrete utilizzarlo accedendo al sito web MyAtac, previa registrazione, selezionando dal menu sulla sinistra la voce “Ricarica la card” e seguire le indicazioni per scegliere il titolo di viaggio da acquistare. Una volta ritirata la card in biglietteria, potrete utilizzare il bonus esclusivamente online, a partire dalle 24/48 ore successive al ritiro, accedendo all’area MyAtac.

Come aumentare valore del nuovo bonus trasporti valido nel 2023 portandolo a 100 euro circa https://t.co/ftD92h9rcq pic.twitter.com/rqeWoqZiU0 — businessonline (@businessonlinei) January 30, 2023

Per coloro che si spostano molto in metro con gli abbonamenti Metrebus Roma e Lazio, per fare domanda si deve accedere all’apposita piattaforma creata dal MIMS, e si può fare con SPID con livello di sicurezza 2 oppure con Carta d’Identità Elettronica (CIE). In fase di registrazione bisogna inserire queste informazioni: nome, cognome, codice fiscale del richiedente. Al momento della richiesta è necessario indicare il servizio per cui si acquisterà l’abbonamento, ossia il richiedente deve specificare il gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento annuale o mensile, scelta che sarà vincolante. Al termine della procedura di richiesta del bonus si ottiene un codice e/o un QR code da presentare in biglietteria, oppure on-line se previsto dal gestore.