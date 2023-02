La puntata di Uomini e Donne in onda ieri, 1 febbraio 2023, ha letteralmente sconvolto i telespettatori. La conduttrice interviene a favore di una delle dame del parterre femminile.

I protagonisti indiscussi delle ultime tre edizioni di Uomini e Donne sono sicuramente i partecipanti del Trono Over; la scelta di unire senior e junior si è così dimostrata incredibilmente efficace in termini di ascolti tv.

In particolare, sembra che dame e cavalieri abbiano la capacità di creare dinamiche particolarmente sconvolgenti. I telespettatori si sono così appassionati alle vicende di Riccardo, Roberta e Ida; per non parlare poi di Gemma, la rivale Isabella, Nadia, Paola; fino ad arrivare ai controversi cavalieri napoletani Armando e Biagio. Proprio in relazione a quest’ultimo, la puntata in onda ieri pomeriggio – 1 febbraio 2023 – ha letteralmente sconvolto il pubblico a casa e in studio. La conduttrice, di fronte alla reazione spropositata della dama Carla, è intervenuta in suo favore per cercare di mediare nella comunicazione. Scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

U&D, Trono Over: la dama si sente male, Maria interviene

Una volta appresa la notizia secondo cui Biagio avrebbe voluto uscire la sera con la dama Clea, Carla ha scatenato tutta la sua ira sul cavaliere napoletano. La dama ha insultato pesantemente Biagio, fino ad aggredirlo fisicamente in studio. Maria ha così chiesto ai due di chiarirsi nel dietro le quinte. Dopodiché, al termine della puntata in onda ieri, Biagio e Carla hanno messo un punto alla loro conoscenza.

Una volta rientrato infatti, Biagio ha confermato di voler uscire con Clea; questo nonostante l’evidente instabilità di Carla. Gli opinionisti sono rimasti sconvolti rispetto a tale decisione: il fatto che Di Maro riesca ad uscire tranquillamente con un’altra donna, mentre Carla si sente male da sola in albergo, rappresenta un fatto che ha indignato la stessa conduttrice del programma. Del resto, il modus operandi del cavaliere è sempre lo stesso, come ha sottolineato lo stesso Gianni Sperti.

U&D: Carla chiude con Biagio, la conduttrice sostiene la dama

“Ha avuto una reazione forte, che penso non ne vada fiera” – sono state le parole di Maria De Filippi – “Ma se arriva a farlo è perché non sa come controllare questo suo sentimento”. Nonostante questo, Biagio è rimasto fermo nella scelta di uscire con Clea. Carla ha chiarito di volere l’esclusiva, altrimenti non ha più senso continuare.

In seguito al caos della puntata, Clea ha deciso di non uscire più con il cavaliere napoletano (per il momento), mentre Carla ha ufficializzato la chiusura della conoscenza – su consiglio della stessa conduttrice. Sostanzialmente, Biagio è rimasto con un pugno di mosche, mai detto fu più vero di “chi troppo vuole nulla stringe”. Per scoprire cosa succederà, dovremo attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni infatti, sembra che Di Maro abbia avuto nuovamente contatti con la dama Carla.