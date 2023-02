Gas come risparmiare veramente. Leggi con attenzione

Si assiste a un aumento esponenziale del costo delle bollette delle utenze domestiche.

Quello che il nuovo Governo vuole mettere in atto è anche puntare sulla riduzione delle bollette per le famiglie. Sappiamo che si tratta di una nota dolente e che condiziona molto l’economia delle famiglie che purtroppo non riescono a risparmiare. Ecco il motivo della manovra finanziaria che riguarda appunto il risparmio proprio in termini di spesa per tutte le famiglie italiane che sono in difficoltà.

A questo punto accadrà che le misure a cui ha pensato l’Esecutivo cominceranno ad avere il loro effetto positivo a vantaggio delle tasche degli italiani e della loro economia domestica. Non si tratta solo di un risparmio in termini di bollette ma si punterà anche sull’ecologia e l’ambiente. Cerchiamo di comprendere come.

Bollette del gas e il bonus

Quello su cui si cerca di puntare in questo periodo è il consumo del gas a partire proprio dal prossimo mese di aprile. Cosa accadrà nello specifico? Inizieranno ad arrivare degli sconti e riduzioni proprio sulle bollette delle famiglie circa il consumo del gas che riguarda l’uso domestico e che quindi risulterà essere molto vantaggioso per le famiglie. Quindi quello che accadrà è che meno consumeranno le famiglie italiane meno pagheranno di gas. Sembra un qualcosa di ovvio, ma in effetti se è vero che chi consuma di meno paga di meno, va anche detto che si tratta di costo del metro cubo che risulterà essere notevolmente ridotto per tutte quelle famiglie che dimostreranno di essere molto parsimoniose e che quindi faranno attenzione ai consumi. Si tratta di un vero bonus a sostegno delle famiglie che servirà ovviamente ad aiutare se stesse, ma nello stesso tempo riusciranno ad aiutare anche la collettività, dato che i consumi del gas si riducono e quindi anche l’ambiente ne beneficerà. Meno gas, meno inquinamento, ambiente sano.

A tal proposito la regione della Basilicata ha introdotto un bonus simile a quello che il Governo vuole portare avanti, proprio per i residenti nella Regione. La regione apporta una grande riduzione circa il costo delle bollette del gas dei cittadini della Basilicata. Anche in questa regione è stato introdotto un bonus nell’anno del 2023 e nell’anno 2024 inizierà a essere rapportato proprio al risparmio delle famiglie. Quindi solo chi risparmierà rispetto all’anno appena passato del 2022, il 15% del consumo relativo al metano nel corso dell’anno del 2023, potrà ottenere questo vantaggio che si traduce proprio con il bonus. Quindi il Governo italiano avrà come riferimento proprio la regione della Basilicata nel portare avanti il suo progetto che avrà come risultato la riduzione del costo delle bollette. Questo sarà molto utile dato che finirà con il ridurre la spesa per il consumo del gas per molte famiglie italiane che finalmente possono vedere un vero risultato, ossia la riduzione fino a percentuali come il 30 o il 40%, quindi parliamo di numeri importanti che si sentiranno nelle tasche degli italiani. Ma cosa bisogna fare? Le famiglie per avere lo sconto e il conseguente risparmio dovranno iniziare a risparmiare.