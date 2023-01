Mondo del cinema in lutto | Non ci voleva proprio

Lutto nel mondo del cinema, scomparso prematuramente un attore particolarmente amato. Tra le sue interpretazioni iconiche, il dolce personaggio di Mark nella miniserie Le notti di Salem.

Facendo un salto indietro nel tempo, potremmo elencare una serie di prodotti e serie tv che nel corso degli anni sono entrate stabilmente nell’immaginario collettivo. Esistono infatti fiction e trame televisive che rimarranno per sempre impresse nel cuore dei telespettatori, generazione dopo generazione.

I personaggi interpretati da grandi attori e bambini prodigio diventano così iconici, in particolare esistono moltissimi piccoli attori che hanno raggiunto il successo sin dai primi progetti a cui hanno preso parte. In questo caso, l’icona per eccellenza è Shirley Temple, conosciuta anche come Riccioli D’Oro. La sua immagine conquistò a tal punto l’immaginario collettivo che, una volta raggiunta la maggior età, Shirley non riuscì più ad ottenere nessun tipo di provino.

A questo proposito, esistono altre figure che verranno per sempre associate all’etichetta di bambino prodigio; vi ricordate ad esempio di Lance Kerwin? L’attore divenne famoso in seguito al ruolo di protagonista nella miniserie Le notti di Salem, dove interpretava il coraggioso Mark Petrie.

Lance Kerwin, il bambino prodigio degli anni ’70 e ’80

Il giovane Lance Kerwin nacque a Newport Beach nel 1960, in una famiglia inserita nel panorama artistico. Il padre del piccolo ad esempio era un insegnante di recitazione, ragion per cui Lance ebbe la possibilità di confrontarsi con moltissime sceneggiature. All’età di 14 anni, Kerwin debuttò sul piccolo schermo con Squadre d’Emergenza, per poi raggiungere la sala cinematografica nel 1975 con Incredibile viaggio verso l’ignoto.

Il vero successo però arrivò nel 1979 con Le notti di Salem, produzione horror che gli consentì di affermarsi definitivamente nel mondo dello spettacolo americano. Successivamente, partecipò a moltissimi progetti tra cui: Virus letale, La donna bionica, Hagen, La signora in giallo ed infine New-Adam 12 nel 1991. Come si evince, la sua carriera riguarda esclusivamente l’infanzia e l’età adolescenziale, come accade spesso ai giovani attori che debuttano nel mondo del cinema in tenera età. Martedì 24 gennaio, Lance Kerwin ha esalato l’ultimo respiro.

Kerwin scomparso prematuramente, aveva solo 62 anni

Lance Kerwin si è spento all’età di 62 anni, nei pressi della sua abitazione alle Hawaii. Le cause del decesso non sono ancora chiare, ragion per cui dovranno essere effettuati ulteriori accertamenti. L’ex attore infatti era ancora giovane, di conseguenza l’età non può rappresentare la reale causa della morte.

Riguardo le precedenti condizioni di salute e il curriculum sanitario dell’attore non si sa niente, il fatto allarma ulteriormente i fan del piccolo Mark de’ Le notti di Salem. Da diversi anni, l’attore aveva abbandonato il mondo dello spettacolo ed aveva deciso di lavorare come agricoltore avvolto dalla rilassante atmosfera hawaiana. Kerwin lascia così prematuramente la moglie Yvonne e i suoi cinque figli: Trinity, Terah, Kailani, Justus Joe e Savanah Page – avuta dal matrimonio precedente con Kristen Lansdale.